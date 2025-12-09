רב קו אונליין - מדליקים את האור בדרך

בחנוכה, כשאור הנרות מנצנץ וריח הסופגניות מתפזר באויר הקר משפחות רבות מתכוננות למפגשים משפחתיים בכל רחבי הארץ, אלפי משפחות מחפשות דרך נוחה להגיע זה לזה. החג שמאיר את הלילות מביא איתו גם הרבה תנועה בדרכים — ורב־קו אונליין מאפשר להכין הכול מראש, בנוחות מהבית.

רב קו אונליין פשוט לשימוש ומציע מגוון חוזים מותאמים, שכל אחד מהם יכול להפוך את נסיעות החג לקלות יותר:

חופשי יומי – מתאים לאלו שמקפצים בין הדלקת נרות לאירוע משפחתי נוסף. נסיעה חופשית ללא הגבלה באותו יום.

חופשי חודשי – אם אתם חושבים לנסוע בנסיעות בין עירוניות כמה פעמים במשך ימי החנוכה, כדאי שתבדקו כדאיות לטעינת חופשי חודשי. במיוחד בעלי פרופיל גאוגרפי הזכאים ל50% הנחה בטעינת החוזה.

ש תנובה במבצע דמי חנוכה: 800 מתנות בכל יום מימי הפעילות אסף מגידו | מקודם

ערך צבור – טעינה של סכום לבחירתכם, עם 33% הנחה לבעלי פרופיל צעיר (18-26). כדאי במיוחד לנסיעות מזדמנות בחנוכה.

והזמנת כרטיס רב־קו מהבית – לא צריכים לחפש עמדות הנפקה. מזמינים אונליין, הכרטיס מגיע עד הבית, ומתחילים לנסוע בנוחות מהיום הראשון.

וכשכל זה נעשה בלי תורים, בלי מכונות ובלי לחץ הדרך לביקורי משפחה, הדלקות נרות וטיולי חנוכה הופכת קלה נוחה ומהירה יותר. בחנוכה הזה, תנו לאור להוביל אתכם עם רב קו אונליין כי החג מחכה והמשפחה כבר מדליקה את הנרות.

לפרטים נוספים - ravkavonline.co.il , טעינת רב קו מרחוק - 03-7207406

בירור מיקום עמדות טעינה - 035539445 מייל, a035539445@gmail.com

רב קו אונליין – איתכם בכל דרך.