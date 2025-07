בעולם המימון הישראלי, שבו הבנקים הגדולים מחזיקים בשליטה כמעט מוחלטת, יש מי שמעז לחלום על שינוי אמיתי.

אריק גולדיאן, בעלים של חברת בונוס, הגיע לאולפן כיכר השבת עם מסר ברור: "אפשר להוריד את מחירי הדירות - פשוט צריך לעשות תחרות". בראיון מעמיק, הוא חושף איך חברה "קטנה" של מיליארדי שקלים יכולה להשפיע על שוק בשווי מאות מיליארדים.

מי זה אריק גולדיאן וחברת בונוס

"אני עצמי אישית רואה חשבון בתואר, בעלים של החברה שנקראת בונוס", מציג עצמו גולדיאן. "אנחנו נותנים אשראי לגופים גדולים, למשכנתאות, לליווים גדולים, והוקמנו כדי להתחרות בעצם במערכות הגדולות, במערכות הבנקים, וזה מה שאנחנו עושים".

פריצת דרך היסטורית: הפעם הראשונה מחוץ לבנקים

"אנחנו הראשונים שקיבלנו רישיון לתת ערבויות חוק מכר וערבויות צד ג' מחוץ לבנקים וחברות הביטוח", מסביר גולדיאן. הוא מפרט את המשמעות: "ערבויות חוק מכר - כל אדם שרוכש דירה אמור לקבל ערבות חוק מכר. זאת אומרת מקום שבו הוא נתן כסף ובסופו של דבר הוא לא יקבל את הדירה, הוא יקבל חזרה את כספו".

מי יכול לתת ערבויות כאלה? "הגופים שרשאים לתת ערבויות חוק מכר הם גופים חזקים, שיש להם הון עצמי ניכר, ושעברו רגולציה, שמעשה נבדקו על ידי המערכות הגדולות - משרד האוצר, משרד השיכון וכן הלאה, וקיבלו אישור לתת את הערבות הזאת".

עובדה מעניינת שגולדיאן חושף: "עד היום צריך לציין שמעולם לא קרה שמישהו קיבל חזרה את הכסף כי לא היה צורך בזה".

איך זה עובד: המתמטיקה מאחורי הערבויות

גולדיאן מסביר את המנגנון: "יזם מתחיל פעילות, הוא צריך שיהיה לו 20% הון עצמי. מעבר לזה יש בצם של חמישה אחוז, ומעבר לזה כל מממן דואג שיהיה עשרים אחוז רווחיות. אם אנחנו מחברים את כל המספרים זה ארבעים וחמישה אחוז של שווי הדירה, שהוא בכלל לא כספו של הרוכש בהתחלה".

השפעה על המחיר: "בגלל החוק הזה אתה משלם כחמישה אחוז יותר", אומר גולדיאן.

פינוי בינוי: האתגר הגדול

כשהשיחה עוברת לפינוי בינוי, גולדיאן מתחדד: "בתל אביב אין כבר קרקעות חופשיות. מה הולכים לעשות? הולכים לעשות פינוי בינוי. יש בעלי דירות, נניח יש מאה יחידות דיור שצריך להרוס אותם ואז לבנות 300. אתה הרסת את המאה הדירות, מה אתה עושה? אתה נותן מיד למאה הדירות ערבות חוק מכר. כי אתה הרסת להם את הדירות".

התוצאה? "עלות ערבות חוק מכר גדלה כי ב-day one נתת על 100 יחידות דיור מלאות במחיר המלא שלהם".

איך תחרות יכולה להוריד מחירים

"אתם יש לכם יכולת בעצם ליצור תחרות ונגיד להוריד את זה מחמש אחוז לשלוש אחוז?" שואל המראיין.

גולדיאן עונה: "כן, הוא אפשרי. מקום שבו אתה מוגן ב-45 אחוז, המצב שבו מישהו יקבל בכלל ערבות חוק מכר, הוא נמוך מאוד. עד היום בסטטיסטיקה של עשרות שנים אחורה, מעולם לא הפעילו ערבות חוק מכר".

הסיבה? "מחירי הדירות צריכים לרדת ב-45-50 אחוז כדי שבכלל תהיה סיבה להחזיר למישהו את הכסף. ואם מחירי הדירות באמת ירדו ב-45 אחוז עד 50 אחוז, הכלכלה במדינת ישראל תקרוס. זה לא יקרה".

הסוד: איך חברה "קטנה" משפיעה על השוק הגדול

"לי אישית החברה שווה כמעט מיליארד שקל", מספר גולדיאן. "אבל עדיין אנחנו מאוד קטנים לעומת הבנקים".

ואז הוא מביא את האנלוגיה המרתקת: "תחשבו בזמנו, כשהיינו משלמים על הטלפון שלנו, על הנייד, 3,000 שקל לחודש, 4,000 שקל, ובסוף הדבר זה ירד מהמספר הזה ל-35 שקלים. מי בסוף הוריד את המחירים? חברת גולן, שהיא חברה קטנטנה, שהיא אמרה 'אוקיי, אני עכשיו אגבה רק 30 שקל'. ובאמת לא היה לה את היכולת לתת לכל המשק את הדבר הזה כי היא הייתה חברה קטנה, אבל היא השפיעה על הכל".

"גם הגוף הקטן כמונו, שיש לנו רק כמה מיליארדי שקלים שאנחנו יכולים לתת בשוק שהוא הרבה יותר מכמה מיליארדים, יכולים להשפיע - וזה מה שיקרה", הוא מסכם.

למי מיועדים השירותים

"אנחנו לא נותנים לאנשים פרטיים בסכומים קטנים", מבהיר גולדיאן. "אנחנו נותנים לאנשים שהם יותר כשירים. אנשים כשירים זה אנשים נורמטיביים, שיש להם כסף, שיש להם הון. ואנחנו מתעסקים בתחרות".

מה מייחד את השירות

"תאר לך שיהיה לך את הטלפון האישי של מנהל הבנק. אתה מבין שאתה נמצא בעולם אחר", מסביר גולדיאן. "במשרד עובדים שמאים, כלכלנים שעוזרים לאנשים שבאים אלינו ובעצם משתפים איתם פעולה מההתחלה עד הסוף, אפילו לעיתים מייעצים להם".

ההבדל מהבנקים? "הם מחזיקים מאות סניפים, הם מחזיקים עשרות אלפי עובדים, מערכות ענק שעולות הרבה מאוד כסף. אנחנו הרבה יותר רזים, הרבה יותר מהירים, הרבה יותר זריזים".

השאלה של מיליון השקל: האם לקנות דירה עכשיו?

כשמגיעים לשאלה הבוערת, גולדיאן נותן תשובה מורכבת: "אין לזה תשובה אחת, זה תלוי בהרבה מאוד דברים".

הוא מנתח את המצב הנוכחי: "כיום העובדה היא שיש עצירה של מכירות. בתל אביב כמעט לא נמכרות דירות. ויש לחץ עצום על היזמים שנקלעים למצב שבו הם חייבים להוריד מחיר. אנחנו רואים את מה שקרה בשדרות ובמקומות אחרים. אני מוסיף על זה שאנחנו רואים גם שאנשים לא מצליחים לשלם את המשכנתות שלהם".

אבל יש גם לחצים בכיוון ההפוך: "מה הלחץ השני שאומר שהמחירים יעלו? ביקוש! אנשים צריכים מקומות לגור בהם. במדינת ישראל אין הרבה קרקעות. כל זוג שלישי מתגרש במדינת ישראל - הגירושים הם כאלה שמקפיצים את הצורך בדירות. באזור תל אביב יש יותר, סטטיסטית, יותר גירושים מאשר נישואים. יש עלייה מאוד גדולה, מדינת ישראל יש בה את הילודה הכי גדולה במערב".

העצה המעשית

"אם הוא קונה בצפת, אז בסדר. גם אם המחירים ירדו שם בעתיד, הם לא ירדו בהרבה. אני כן הייתי מייעץ לו לקנות באזור כזה. למשל בתל אביב - אני לא חושב שחכם כרגע להיכנס לרכישה, אלא אם כן אתה צופה ששוב, בכל זאת, הנגיד יוריד את קצת הריבית".

ואז הוא מוסיף נקודה מעניינת: "מישהו במדינת ישראל זכה בפרס בינלאומי של פסיכולוגיה. מספיק שהנגיד יגיד שבשנה הקרובה הוא יוריד פעמיים את הריבית - בום! רק יגיד. זה יכול להתהפך. לכן אין פה תשובה חד משמעית".

מסר מיוחד לציבור החרדי

כשנשאל על יזמים חרדים, גולדיאן נרגש: "יש לנו פנייה, ודווקא בזמן האחרון, של הרבה מאוד חרדים, יזמים, רציניים מאוד, שמגיעים אלינו. אנחנו נותנים להם את השירות הכי טוב שאנחנו יכולים".

הוא מסביר על הגישה המיוחדת: "צריך להתייחס קצת שונה מיתר האוכלוסייה. יש יזמים שהם יזמים חדשים שבהחלט צריכים יותר התייחסות, יותר ליווי. אנחנו מצמידים אליהם את השמאים שלנו, את החכמים שלנו. לעומת זאת, היזמים שהם יותר מנוסים, בהחלט מקבלים אצלנו שירות מלא".

גולדיאן גם מספר: "הייתי לא מזמן בכנס פה בירושלים, שבאמת ניסה לקדם את היזמות החרדית. השתתפו שם אנשים מכובדים, כולל שר השיכון, והיה מאוד מעניין. יש באמת פעילות נרחבת של החרדים ביזמות".

האזהרה: לא כל השקעה כדאית

"חלק מהעניין הוא שאנחנו בוחנים את הפרויקט, הנכס, או כל מה שאותו אחד רוצה להשקיע בו", מספר גולדיאן. "ומגיעים עוד בשלב די מוקדם, כך שכל עצה שלנו היא מאוד קרדינלית, היא יכולה להגיד לו, זה go no go, תמשיך עם זה, תעצור".

הוא מוסיף באופן כנה: "בוודאי שאני אתן לו את זה, כי זה העניין של איך יחזור אליי הכסף. יש לי אינטרס שהוא ירוויח ושהכסף יחזור אליי, אנחנו לא נתן לו אלא את ההצעה הנכונה ביותר. הגיעו אליי הרבה אנשים שבהצעה שלנו הם ניצלו מהשקעה לא טובה".

מסר התקווה: שינוי אמיתי בפתח

בסיום הראיון משאיר גולדיאן מסר של תקווה עבור כל מי שחולם על מחירי דיור סבירים יותר. האנלוגיה לחברת גולן בשוק הסלולר מוכיחה שגם שחקן קטן יכול לחולל מהפכה בשוק גדול, והפעם זה עשוי לקרות בתחום הקריטי ביותר - הדיור.