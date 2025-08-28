אברך ביום, משקיע בלילה: הקמפוס הישראלי לנדל"ן ( צילום: באדיבות המצלם )

בעוד יותר ויותר משפחות חרדיות מחפשות אפיקי הכנסה נוספים שיבטיחו את עתידן, נפתח לראשונה מסלול ייחודי שנבנה במיוחד עבור הציבור החרדי: “הקמפוס הישראלי להשקעות נדל"ן” – סדרת וובינרים ממוקדת שמלמדת כיצד להשקיע בקרקעות בישראל, בשפה פשוטה וברורה, עם מרצים חרדים שמכירים היטב את אורח החיים של בני תורה.

במערכת מסבירים כי מדובר בפרויקט חלוצי: "אנחנו מבינים שלציבור החרדי יש צרכים אחרים - השקעה שמכבדת את המסגרת הרוחנית, לא דורשת ידע פיננסי קודם, ומאפשרת להתחיל גם עם סכום קטן יחסית של 100–300 אלף ש"ח."

במסגרת הוובינרים ילמדו המשתתפים נושאים מהותיים:

● ההבדל בין קרקע ירוקה, צהובה וחקלאית.

● איך לזהות השקעה אמיתית מול "בלוף" פרסומי.

● מה החשיבות של קרקע בטאבו פרטי.

● מהם הסיכונים ואיך בונים מסלול השקעה בטוח.

● סיפורי הצלחה של אברכים שהתחילו להשקיע בלי רקע כלכלי קודם.

אחת מנקודות החוזקה של הקמפוס היא הנוחות: השיעורים מועברים בשידור חי כוובינר, אך גם מוקלטים ונגישים בכל שעה. כך, אברכים הלומדים בכולל ביום יכולים לשבת בערב או בלילה, לצפות בקצב שלהם, ולעבור על החומר שוב ושוב – עד להבנה מלאה.

הקמפוס מיועד לאברכים, לבעלי בתים, להורים שמחפשים לבני הזוג הצעיר הזדמנות אמיתית וגם ליזמים צעירים מהקהילה. המשתתפים מקבלים לא רק ידע תיאורטי אלא גם דוגמאות חיות מהשטח, ליווי של אנשי מקצוע וכניסה לקבוצת נטוורקינג של משקיעים חרדים.

“כשאני התחלתי הייתי אברך בלי שקל מיותר, עם ירושה קטנה מסבא,” מספר משה ש’ מירושלים. “בזכות הקמפוס למדתי לזהות קרקע טובה, נכנסתי להשקעה קבוצתית, ותוך 5 שנים ההשקעה שלי הושבחה ב־250%.”

מספר המקומות בוובינר הקרוב מוגבל, ההרשמה בחינם - וההזדמנות אמיתית.