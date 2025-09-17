התמנון הקטארי: 20% משאנז-אליזה בצרפת נמצאים בידיים קטאריות

תחקיר עיתונאי חושף בימים האחרונים שמדינת המפרץ הקטנה, קטאר, מחזיקה בבעלותה נתח משמעותי ומפתיע בשאנז אליזה, השדרה היוקרתית והמפורסמת ביותר בפריז ובעולם כולו. העסקה שמתגלה כעת, משנה את מאזן הכוחות ומשקפת מדיניות השקעות אגרסיבית מצדה של קטאר.

על פי ממצאי עיתון "לה מונד", שבחן רשומות מקרקעין ציבוריות, למעלה מ-20% מהחזיתות בשדרות השאנז אליזה שייכים לקטאר, או למשפחות וקרנות השקעה קטאריות. מדובר ביותר מ-390 מטרים מתוך 1.3 קילומטרים של "השדרה היפה ביותר בעולם".

ההשתלטות הנדל"נית המאסיבית הזו לא התרחשה במקרה. היא נשענת על הסכמים שנחתמו בין צרפת לקטאר עוד בשנות ה-90, אשר העניקו למדינה ולאזרחיה הטבות מס יוצאות דופן, כולל פטור ממס רווחי הון על נדל"ן וממס על הכנסות מהשקעות.

בין הנכסים האיקוניים שנרכשו על ידי האמירות המפרצית, ניתן למצוא את בניין ה"וירג'ין מגה-סטור" לשעבר במספר 52. בניין האר-דקו המרשים נרכש ב-2012 על ידי קרן ההון הריבונית של קטאר, Qatar Investment Authority, בסכום של למעלה מ-500 מיליון אירו.

עסקה דרמטית נוספת היא רכישת בניין מספר 103-111, שנקנה מ-HSBC על ידי קרן ההון הקטארית תמורת 440 מיליון אירו בשנת 2010.

אך נדמה שיותר מהכל ההשתלטות המופגנת של הקטרים, משתקפת בכך שהשגרירות של קטאר שאומנם אינה ממוקמת באופן ישיר בשדרות השאנז אליזה, אך נמצאת ברחוב טילסיט (Rue de Tilsitt) ברובע ה-8 של פריז. וניצבת ממש מול שער הניצחון.

נוכחותה של השגרירות, הפונה אל אחד הסמלים האייקוניים של פריז, היא תמונת מראה לאחיזתה של קטאר בצרפת ואולי באירופה כולה.