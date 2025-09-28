פרויקט הרובע הבינלאומי - רף חדש באיכות החיים העירונית בישראל ( צילום: Midjourney )

הרובע הבינלאומי במושב ניר צבי מציב רף חדש באיכות החיים העירונית בישראל. מדובר באחד מפרויקטי הפיתוח הגדולים והמרשימים ביותר בארץ, המשתרע על פני כ-1,600 דונם וכולל אלפי יחידות דיור חדשות, מרכזי מסחר ותעסוקה, שטחים ירוקים, מוסדות ציבור ופתרונות חדשניים בתחום העיר החכמה. השכונה מתוכננת לאכלס כ-50 אלף תושבים וליצור סביבה אורבנית תוססת, מתקדמת ומגוונת.

כעת תוכלו לרכוש דירת 5 חדרים ולהצטרף לפרויקט במחיר שלא יחזור: דירת 5 חדרים רחבת ידיים במחיר מטורף של 2,690,000 ש״ח בלבד – ובתנאי תשלום מיוחדים המאפשרים גמישות מקסימלית. המשמעות היא מחיר למ״ר של כ-19,450 ש״ח בלבד – מחיר חסר תקדים שלא תמצאו בשום מקום אחר באזור המרכז. זוהי הזדמנות להשיג נכס חדש, מודרני ומפואר בלב רובע עתיר פוטנציאל, רגע לפני עליות המחירים הצפויות. ש הזדמנות שוברת שוק: רק 2,120,000 ש"ח לדירה במרכז בתנאי 15/85 ציקי גל | מקודם ש פרויקט פינוי בינוי נוסף לציבור החרדי בי-ם: כ-200 יח"ד חדשות בבר אילן אסף מגידו | מקודם החזון של הרובע הבינלאומי הוא עירוב שימושים אמיתי: מגורים, מסחר, תעסוקה ופנאי – הכול במרחק הליכה. כך נוצרת סביבת חיים תוססת, נוחה ומודרנית שמציבה את מושב ניר צבי על מפת הנדל״ן המבוקש ביותר בישראל.

מה הופך את הרובע הבינלאומי למבוקש כל כך? ראשית, המיקום: מושב ניר צבי, על שטחים חקלאיים שהועברו ממושב ניר צבי, עם נוף פתוח ושדות ירוקים המשתלבים בתכנון האורבני. שנית, היקף הפרויקט: מעל 11,350 יחידות דיור, לצד שטחי מסחר ותעסוקה, מוסדות חינוך, פארקים, גנים ושטחים ציבוריים רבים – הכול בתכנון כולל ומוקפד ליצירת רובע עירוני מודרני. בנוסף לכך, הפרויקט נהנה מנגישות גבוה: קרבה לכביש 200, כביש 44, כבישים 1 ו-40, וכן תחנת הרכבת גני אביב המאפשרת הגעה מהירה ונוחה לתל אביב ולמרכזי התעסוקה. במקביל, השכונה תוכננה להיות עיר חכמה, עם תשתיות חדשניות וטכנולוגיות ירוקות – כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ואפשרויות ניהול אנרגיה חכמה.

בחברת השיווק של הפרויקט מציינים: ״דירות מקבלנים אחרים שנמצאים באזור מרוחק יותר נמכרות במחירים הגבוהים ב-300–400 אלף ש״ח מהמחיר שלנו. כאן, במחיר של 19,450 ש״ח למ״ר – זה פשוט לא קיים בשוק. זהו מחיר שלא יחזור, רגע לפני עליית המחירים!״.

כעת זה הרגע לנצל הזדמנות נדירה – דירת 5 חדרים בפרויקט הדגל של ניר צבי והסביבה, במחיר חסר תקדים ותנאי תשלום מיוחדים, כאשר הבנייה כבר בעיצומה.