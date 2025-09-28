דירת 85 מ״ר בפרויקט המנצח בפתח תקווה ( צילום: Midjourney )

הפרויקט המנצח בלב פתח תקווה, גנים ב׳, מביא בשורה חדשה לעולם המגורים בישראל. מדובר בפרויקט יוקרתי ומתקדם, הממוקם באזור מרכזי במיוחד – בסמוך לקו הרכבת הקלה, עם נגישות מלאה לצירי תחבורה ראשיים, למוסדות חינוך, למסחר ולמרכזי תעסוקה. המיקום האסטרטגי, יחד עם היקף הפרויקט המרשים, מציבים אותו כאחד המתחמים המבוקשים ביותר בעיר המתפתחת - וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על המחיר המטורף - דירת 85 מ״ר רחבת ידיים במחיר חסר תקדים של 2,120,000 ש״ח בלבד – ובתנאי תשלום מיוחדים של 15/85, ללא הצמדה למדד.

המשמעות היא חיסכון אדיר ויכולת ליהנות מתכנון כלכלי נוח ובטוח. עם מחיר למ״ר של כ-24,000 ש״ח בלבד, מדובר ברף נמוך משמעותית ביחס למחירי השוק – כאשר דירות דומות באזור נמכרות ע״י קבלנים אחרים במחירים שמתחילים מ-2,400,000 ש״ח. החזון של הפרויקט המנצח הוא יצירת סביבת מגורים מודרנית ואיכותית בלב אזור אורבני מתחדש. הדיירים ייהנו משילוב מושלם בין מגורים נוחים, קרבה למרכזי בילוי ופנאי, מוסדות חינוך מצוינים, ותשתיות תחבורה מתקדמות – כולל גישה מהירה ונוחה לתל אביב ולמרכזי התעסוקה הגדולים בגוש דן.

יתרון מרכזי נוסף הוא בלוחות הזמנים: מסירה בעוד כ-4.5 שנים בלבד – מה שמאפשר רכישת דירה חדשה במחיר של היום, רגע לפני שהביקוש באזור מעלה את המחירים לרמות חדשות. הבנייה מתוכננת בסטנדרטים גבוהים, עם עיצוב מודרני ותכנון אדריכלי מוקפד, תוך שימת דגש על נוחות, איכות חיים וחדשנות.

בחברת השיווק מציינים: ״מדובר במחיר שלא תמצאו בשום מקום אחר באזור – דירות דומות מקבלנים אחרים נמכרות בעשרות ואף מאות אלפי שקלים יותר. כאן אפשר תבטיחו לעצמכם דירה חדשה בפרויקט יוקרתי, במחיר כניסה נגיש ובתנאים אטרקטיביים ביותר״.

זהו הרגע להצטרף לאחד הפרויקטים המבטיחים ביותר בפתח תקווה – דירת 85 מ״ר בפרויקט המנצח, במחיר של 2,120,000 ש״ח בלבד, ללא הצמדה למדד ובתנאי תשלום ייחודיים.