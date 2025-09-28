כיכר השבת
ללא הצמדה למדד! 

הזדמנות שוברת שוק: רק 2,120,000 ש"ח לדירה במרכז בתנאי 15/85  

״בשוק הנדל״ן הנוכחי כבר לא רואים עסקאות כאלה״: דירת 85 מ״ר בפרויקט המנצח בפתח תקווה – 2,120,000 ש״ח בלבד, בתנאי תשלום מיוחדים וללא הצמדה למדד!

צג
מקודם |
דירת 85 מ״ר בפרויקט המנצח בפתח תקווה (צילום: Midjourney)

הפרויקט המנצח בלב פתח תקווה, גנים ב׳, מביא בשורה חדשה לעולם המגורים בישראל. מדובר בפרויקט יוקרתי ומתקדם, הממוקם באזור מרכזי במיוחד – בסמוך לקו הרכבת הקלה, עם נגישות מלאה לצירי תחבורה ראשיים, למוסדות חינוך, למסחר ולמרכזי תעסוקה. המיקום האסטרטגי, יחד עם היקף הפרויקט המרשים, מציבים אותו כאחד המתחמים המבוקשים ביותר בעיר המתפתחת - וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על המחיר המטורף - דירת 85 מ״ר רחבת ידיים במחיר חסר תקדים של 2,120,000 ש״ח בלבד – ובתנאי תשלום מיוחדים של 15/85, ללא הצמדה למדד.

המשמעות היא חיסכון אדיר ויכולת ליהנות מתכנון כלכלי נוח ובטוח. עם מחיר למ״ר של כ-24,000 ש״ח בלבד, מדובר ברף נמוך משמעותית ביחס למחירי השוק – כאשר דירות דומות באזור נמכרות ע״י קבלנים אחרים במחירים שמתחילים מ-2,400,000 ש״ח. החזון של הפרויקט המנצח הוא יצירת סביבת מגורים מודרנית ואיכותית בלב אזור אורבני מתחדש. הדיירים ייהנו משילוב מושלם בין מגורים נוחים, קרבה למרכזי בילוי ופנאי, מוסדות חינוך מצוינים, ותשתיות תחבורה מתקדמות – כולל גישה מהירה ונוחה לתל אביב ולמרכזי התעסוקה הגדולים בגוש דן.

יתרון מרכזי נוסף הוא בלוחות הזמנים: מסירה בעוד כ-4.5 שנים בלבד – מה שמאפשר רכישת דירה חדשה במחיר של היום, רגע לפני שהביקוש באזור מעלה את המחירים לרמות חדשות. הבנייה מתוכננת בסטנדרטים גבוהים, עם עיצוב מודרני ותכנון אדריכלי מוקפד, תוך שימת דגש על נוחות, איכות חיים וחדשנות.

בחברת השיווק מציינים: ״מדובר במחיר שלא תמצאו בשום מקום אחר באזור – דירות דומות מקבלנים אחרים נמכרות בעשרות ואף מאות אלפי שקלים יותר. כאן אפשר תבטיחו לעצמכם דירה חדשה בפרויקט יוקרתי, במחיר כניסה נגיש ובתנאים אטרקטיביים ביותר״.

זהו הרגע להצטרף לאחד הפרויקטים המבטיחים ביותר בפתח תקווה – דירת 85 מ״ר בפרויקט המנצח, במחיר של 2,120,000 ש״ח בלבד, ללא הצמדה למדד ובתנאי תשלום ייחודיים.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנדל"ן:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר