חצי שנה אחרי האירוע המזעזע: נתפס הדוקר האלים שהצליח לברוח

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד תושב נתניה בן 29, אחרי שדקר אדם במהלך ויכוח בפתח תקווה בחודש מרץ האחרון.

על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד רעות נבון מרקוב מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), בתאריך 11.3.25 לאחר בילוי בבית עסק בפתח תקווה, החל ויכוח בין הנאשם למתלונן שהיה תחת השפעת אלכוהול.

במהלך הויכוח דחף המתלונן את הנאשם מספר פעמים, אז דקר אותו הנאשם בירכו באמצעות סכין בעל להב באורך 12 ס"מ, ורדף אחריו. בהמשך שב הנאשם לבית העסק והשליך פנימה את הסכין.

כתוצאה מהדקירה המתלונן איבד את הכרתו ופונה לבית החולים תוך פעולות הנשמה. הנאשם נמלט ואותר רק לאחרונה, אחרי כחצי שנה מהאירוע.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות, כי הנאשם הוכיח במעשיו שהוא אלים ומסוכן, שכן תקף את המתלונן באלימות גסה בשל עניין של מה בכך, כשמעל ראשו מרחף מאסר על תנאי.