תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן ראיון עם פייטן הסליחות של הכותל המערבי יהודה נפתלי שלוקח אותנו במסע התעוררות ותפילה החל מהתנדבותו לקיים סליחות לחיילים ועד האירועים הגדולים של ימינו בהם משתתפים עשרות אלפי נוכחים. יהודה שבכובעו הנוסף מנהל את המחלקה העירונית למורשת ישראל מספר על האירועים הגדולים שקורים בימים אלו בהם מעמדי הסליחות, קולות מן השמים ושאר אירועי החגים.

בנוסף, מומחה הנדלן מגיע לתת לנו סקירה מקיפה על כל התחום, מה חדש, היכן להשקיע ומה אסור לעשות.

ובכותרות היום: חיסול בקטאר: כל מה שאנחנו יודעים על ההתפתחויות האחרונות.

מעצר תלמידי ישיבה: תלמיד ישיבה בן 23 מ"חוט של חסד" וחסיד חב"ד נעצרו בדרך לאומן בגין עריקות. 11 עריקים, כולל ישראל מאיר טהרני, כלואים בכלא צבאי. ח"כ מאיר פרוש תקף את המעצרים כ"בושה בינלאומית". ארגונים חרדים טוענים לרדיפת עולם התורה. מחאת ענק נערכה מול כלא 10.

עצרת תפילה חרדית: מכתב גדולי ישראל הליטאיים, שדלף ב"כיכר השבת", קורא לעצרות תפילה מקומיות נגד גיוס חרדים. זעם בחסידות גור על הדליפה ופרסום ב"חדשות 13".

גדולי ישראל במלון "בראשית": הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש נפגשו בסודיות עם גבירים במלון "בראשית". מופע ישי ריבו לא בוטל למרות הפיגועים. מסע לקרן עולם התורה בלונדון מתוכנן.

פולין יירטה כטב"מים רוסיים: פולין, חברת נאט"ו, יירטה כטב"מים רוסיים שחדרו למרחבה האווירי במהלך מתקפה על אוקראינה. ראש ממשלת פולין כינס ישיבת חירום; האיחוד האירופי רומז לחדירה מכוונת.

ולסיום, קצת אסקפיזם. מסע מצולם למדגסקר שם דרור ובטי לוקחים אותנו לסמטאות, לבית קברות, לשוק ולמשחק כדורגל מקומי ולמרפאה המתקדמת.