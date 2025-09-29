בשורה טובה לתושבי בית שמש: אגד נדל"ן הובילה פרויקט ראשון מסוגו בישראל שאושר על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בזמן שיא של פחות משנה.

בשטח המשתרע על פני כ-8.2 דונם ברחוב דרך החיים, בין שכונת קנה בשם (חפציבה) לרחוב לוי אשכול בעיר, יוקם מסוף אוטובוסים חשמלי וחדשני, שמעליו מתחם מגורים של בניינים בני 9 קומות, שיכיל 120 יחידות דיור. הפרויקט יכלול בנוסף שטחי מסחר ומבני חינוך.

תכנית "דרך החיים" בבית שמש, שתכלול פרויקט עירוב שימושים חדשני המשלב מגורים, מסחר, תחבורה וחינוך בתוכנית אחת מקיפה, קודמה על ידי חברת "אגד נדל”ן" (פרופרטיז) מקבוצת אגד שבשליטת קרן ההשקעה בתשתיות 'קיסטון', בשיתוף עם עיריית בית שמש. התכנית, הוצגה בהנהלת מנהל התכנון כדוגמה לתוכנית איכותית ופורצת דרך שאף אושרה כאמור על ידי הוועדה המחוזית ירושלים בזמן שיא של פחות משנה בלבד.

הפרויקט משתרע על שטח של כ-8.2 דונם בדרום-מזרח בית שמש, ויכלול כ-120 יחידות דיור, מהן 20% דירות קטנות בהתאם למתווה הפיתוח העתידי של העיר. הבנייה תתבצע בשני מבנים בני 9 קומות כל אחד, ותכלול שטחי ציבור מעל מסוף אוטובוסים חשמלי וחדשני, לצד שטחי מסחר פעיל המשולבים במרחב הציבורי העירוני.

בנוסף, התוכנית כוללת פיתוח פארק ציבורי פתוח, מעבר רגלי מונגש בין רחוב דרך החיים לרחוב לוי אשכול, ושטחים ציבוריים מבוּנים, המיועדים למוסדות חינוך. במסגרת הפרויקט יורחב רחוב דרך החיים ותיוצר כיכר עירונית חדשה המלווה בשטחי מסחר. את התוכנית ערך משרד עמית נמליך אדריכלים בע”מ, בראשות האדריכל אלון שדה.

אגד נדל”ן, בניהולם של יאיר פינס (יו”ר, לשעבר מנכ”ל משרד ראש הממשלה ומנכ”ל משרד הבינוי והשיכון) ורז זלצמן (מנכ”ל), היא חברת בת של אגד תחבורה. לחברה נכסים לא ממונפים ולא משועבדים בשווי של כ-1.3 מיליארד שקל.

החברה פעילה במגוון תחומים ומקדמת פרויקטים בפריסה ארצית בכ-23 נכסים בכל רחבי הארץ. בין היתר היא מקדמת הקמת מרכז מסחרי בצומת ראם, מרכז לוגיסטי באזור התעשייה המערבי של בית שמש, ותוכנית להקמת תחנת כוח באזור התעשייה עטרות שהוגשה לוועדה לתשתיות לאומיות (ות”ל) ונמצאת בימים אלו בשלבי דיון מתקדמים. בנוסף, החברה מקדמת תוכניות בתחומי המגורים, הלוגיסטיקה, התעשייה, המסחר והמלונאות בערים מרכזיות בישראל, בהן ירושלים, חיפה, באר שבע ואשדוד.

יאיר פינס, יו”ר אגד נדל”ן אמר עם אישור התוכנית, כי "בתוך פחות משנה, הצלחנו לאשר בוועדה המחוזית ירושלים, יחד עם עיריית בית שמש, פרויקט עירוב שימושים אינטנסיבי הכולל מגורים, תחבורה ציבורית, מסחר, חינוך ושטחים ציבוריים פתוחים. הפרויקט מהווה סנונית ראשונה לפעילות אגד נדל”ן כשחקן מוביל בתחום השבחת הנדל”ן. פורטפוליו הנכסים שלנו כולל קרקעות הקרובות למרכזי הערים הגדולות בישראל, בסמיכות למרכזי עסקים, מגורים וצירי תחבורה ראשיים. כדי לממש את פוטנציאל ההשבחה האדיר, אנו מקדמים תוכניות בפריסה ארצית בשיתוף עם הרשויות המקומיות לקראת אישור התוכניות בוועדות המחוזיות".