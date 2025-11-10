כיכר השבת
רגעים דרמטיים בלילה

שכן התעורר בבהלה מהלהבות: צעיר מבית שמש חשוד בהצתת הבניין

צעיר תושב בית שמש נעצר על ידי בלשי משטרת מחוז ירושלים, בחשד שהצית אש וגרם לשריפה בבניין מגורים. מעצרו הוארך לבקשת המשטרה במספר ימים (משפט, בארץ)

זירת ההצתה (צילום: דוברות המשטרה)

בלשי משטרת מחוז ירושלים במשטרת ישראל עצרו צעיר תושב , בחשד שהצית אש וגרם לשריפה בבניין מגורים בעיר. כך מסרה היום (שני) המשטרה. מעצרו של החשוד הוארך בינתיים, לבקשת המשטרה, במספר ימים.

האירוע התרחש לפני קרוב לשלושה שבועות. בתאריך 22.10, בשעת לפנות בוקר, התקבל דיווח במשטרה על שריפה בכניסה לבניין מגורים בבית שמש, ולמקום הוזעקו שוטרי תחנת בית שמש וגורמי חירום והצלה.

מפרטים ראשוניים עלה כי אש פרצה בסמוך ליחידת דיור בבניין, בשעה שאדם המתגורר בה התעורר למשמע רחש הלהבות בבהלה.

יחד עם שכניו, החל השכן שהתעורר במהירות בפעולות לכיבוי האש והמקרה הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים בנפש.

במסגרת החקירה ועדויות שנאספו, בימים אחרונים בפרט, התעורר חשד ממשי נגד צעיר בן 18 המתגורר בבניין. כנגדו אף הוצא צו בבית המשפט.

אמש, יום ראשון בלילה, הוא אותר בביתו על ידי בלשי תחנת בית שמש, נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בגין עבירות הצתה, איומים והדחה לעדות בכוח או באיומים. בסיום חקירתו נכלא.

הבוקר הובא החשוד בפני בית המשפט. בתום דיון בעניינו, נעתר השופט לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו של החשוד בארבעה ימים. המשטרה מסרה כי בינתיים חקירת המקרה נמשכת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר