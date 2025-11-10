שכן התעורר בבהלה מהלהבות: צעיר מבית שמש חשוד בהצתת הבניין

בלשי משטרת מחוז ירושלים במשטרת ישראל עצרו צעיר תושב בית שמש, בחשד שהצית אש וגרם לשריפה בבניין מגורים בעיר. כך מסרה היום (שני) המשטרה. מעצרו של החשוד הוארך בינתיים, לבקשת המשטרה, במספר ימים.

האירוע התרחש לפני קרוב לשלושה שבועות. בתאריך 22.10, בשעת לפנות בוקר, התקבל דיווח במשטרה על שריפה בכניסה לבניין מגורים בבית שמש, ולמקום הוזעקו שוטרי תחנת בית שמש וגורמי חירום והצלה.

מפרטים ראשוניים עלה כי אש פרצה בסמוך ליחידת דיור בבניין, בשעה שאדם המתגורר בה התעורר למשמע רחש הלהבות בבהלה.

יחד עם שכניו, החל השכן שהתעורר במהירות בפעולות לכיבוי האש והמקרה הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים בנפש.

במסגרת החקירה ועדויות שנאספו, בימים אחרונים בפרט, התעורר חשד ממשי נגד צעיר בן 18 המתגורר בבניין. כנגדו אף הוצא צו מעצר בבית המשפט.

אמש, יום ראשון בלילה, הוא אותר בביתו על ידי בלשי תחנת בית שמש, נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בגין עבירות הצתה, איומים והדחה לעדות בכוח או באיומים. בסיום חקירתו נכלא.

הבוקר הובא החשוד בפני בית המשפט. בתום דיון בעניינו, נעתר השופט לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו של החשוד בארבעה ימים. המשטרה מסרה כי בינתיים חקירת המקרה נמשכת.