המשבר בענף הבנייה: בפאנל מקצועי ומקיף שיזמה ההסתדרות הלאומית בראשית השבוע, התכנסו נציגים בכירים ממגוון רשויות וגופים לדון בבעיות ובצרכים של תאגידי כוח אדם זר לענף הבנייה. האירוע, שכלל בכירי רשות האוכלוסין וכמאה תאגידי כוח אדם, התמקד במציאת פתרונות מעשיים לאתגרי הענף ובשיפור התהליכים הביורוקרטיים.

בפאנל הייחודי השתתפו שר הפנים יריב לוין; מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן; יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית; אלדד ניצן, יו"ר תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה; משה נקש, ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין; עו"ד האני ואקד, סמנכ"ל שירות ברשות האוכלוסין, מר שחר טל, רמ"ט מנכ"ל רשות האוכלוסין; ועו"ד יאיר דוד.

סגן ראש הממשלה, שר המשפטים והפנים יריב לוין פתח את דבריו בהכרת תודה מיוחדת ליו"ר ההסתדרות הלאומית. "אני רוצה להודות ליואב שמחי על עשייה מדהימה ועל כניסה בדיוק למקומות שבהם הכי צריך, בזמן שהדברים הכי נחוצים", אמר השר. "המעורבות שלך, הדחיפה והעידוד בנושא הזה, וכן ביזמת הכנס המיוחד הזה - מגיע לך יישר כוח גדול".

לוין הציג את הגישה העקרונית לפתרון האתגרים בתחום והדגיש: "אני מאמין שהפתרון נמצא בהבאת כוח אדם זר לבנייה, ולא נמצא בניסיון להחזיר את הגלגל לאחור". דבריו הצביעו על הצורך להתמקד בפתרונות מעשיים ויעילים במקום לחזור לשיטות עבודה מיושנות השר לוין הודה למר אלדד ניצן יו"ר תאגידי כח אדם זר בענף הבנייה על פעילותו החשובה לאורך כל השנה למען התאגידים.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן אמר בפאנל, כי "מאז השביעי לאוקטובר, מדינת ישראל נמצאת במשבר כח אדם מאד משמעותי, ולטובת הנושא הזה נכנסה מדינת ישראל לעובי הקורה במטרה לגייס עובדים זרים מכל העולם". מנכ"ל משרד הפנים הוסיף, כי "ההובלה של יואב שמחי מההסתדרות הלאומית ואלדד ניצן מהתאחדות התאגידים עשתה שינוי מדהים".

מנכ"ל ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי אמר בפאנל כי "הוועדה הבין-משרדית של המנכ"לים, בסיוע אלדד ניצן, התאגידים לכוח אדם והוועדות השונות בכנסת, קיבלה החלטה נכונה, שגיוס ישיר של עובדים על ידי המעסיקים עצמם יחזור להיות הדרך המועדפת. אין לי היכרות עם מעסיק כלשהו שמעדיף שגורם אחר יביא לו עובדים. כאשר אתה בעל עסק, הגישה הטבעית היא לצאת ולגייס את העובד המתאים לצרכיך הספציפיים. זהו עקרון בסיסי בעולם העסקים. לכן חשוב להניע את ההסכמה הזו של הוועדה הבין-משרדית".

אלדד ניצן, יו"ר תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה, עמד על החידוש הניהולי הצפוי, וציין: "אנו צופים את הבאת הבעיות הקיימות לכדי פתרון מקיף. בסוף החודש תתקיים ישיבה עם ראש רשות האוכלוסין החדש, הידוע כאיש עשייה ויישום, לצד מנכ"ל משרד הפנים החדש".

עוד אמר ניצן כי "מצב ההעסקה הנוכחי של העובדים הזרים הינו הטוב ביותר מאז הקמת התאגידים. אנו זוכים לגמישות בהבאת עובדים ממדינות שונות, והתאגידים מצליחים לפעול ביעילות ובהצלחה".

משה נקש, ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין, הציג נתונים מרשימים על ההתקדמות בתחום מאז פרוץ המלחמה. "מתחילת המלחמה נכנסו כמעט 50,000 עובדים זרים חדשים רק לענף הבנייה במדינת ישראל", חשף נקש. "מתוכם, קצת יותר מ-40,000 עובדים הגיעו דרך התאגידים בלבד - וזו באמת בשורה והישג משמעותי לכלל הענף ולכלכלה הישראלית".

עו"ד האני ואקד, סמנכ"ל שירות ברשות האוכלוסין, הדגיש את החשיבות של שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים ואמר: "חשוב מאוד שבכל הכותרות והדיונים יהיו מיוצגים גם רשות האוכלוסין וגם תאגידי כוח האדם". בדבריו הצביע עו"ד ואקד על הצורך בגישה משותפת ומתואמת לפתרון הבעיות.

טל שחר, ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, אמר כי "יש לרשות תוכניות עבודה מסודרות, שבאמצעותן תוכל הרשות לתת מענה ושירות לכל התאגידים שמסייעים לרשות האוכלוסין לעשות את עבודתה".

יאיר דוד עו"ד של התאגידים אמר כי לדעתו, "אם נתווך את הבעיות של הענף כולו, הרי שאין כיום בעיות מהותיות, משום שבניגוד לעבר, כיום יש אנשי עשייה שפעילים בכל החזיתות והצמתים הממשלתיים. התאחדות כ"א בענף הבנייה, בראשות אלדד ניצן פועלת מול מעסיקים, ויש לכך משמעות.

הפאנל הסתיים בקביעת צעדי המשך ויעדים לשיפור נוסף של התהליכים, במטרה לייעל את השירות ולמצוא מענה מהיר יותר לצרכי התאגידים וקידום הענף כולו כדי למנוע משבר בענף הבינוי.