נעצרו 4 חשודים במעורבות ברצח באום אל-פחם

חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חזבאללה, חסין אלחאג' חסן, תקף את הסכם המסגרת עם ישראל וכינה אותו "הסכם השפלה וחרפה". לטענתו, סעיף 13 בהסכם קובע הפסקת כל הפעולות העוינות בזירות המדיניות או המשפטיות הבינלאומיות, ובכך מעניק לישראל ולמנהיגיה חסינות מפני הליכים משפטיים בגין פשעים נגד לבנונים. חסן הוסיף: "הסכם זה הוא כתב כניעה וכתם חרפה על מצחו של כל מי שחתם עליו או קידם אותו".

קובי אטינגר