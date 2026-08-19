הגאב"ד הופיע לסיור משב"ק האדמו"ר שקד על התורה | כך פתחו את זמן אלול בכולל ש"ס של נאראל בהיכל בית המדרש נאראל בבני ברק נפתח 'זמן אלול' בכולל ש"ס, העומד בראשות הרה"ג ר' יששכר שפירא | בסדר לימוד הפתיחה נצפה גאב"ד נאראל, הגה"צ רבי אהרן שפירא, כשהוא עורך סיור חיזוק מיוחד בין שורות הלומדים | בין הלומדים נצפה גם משב"ק האדמו"ר מספינקא, כשהוא הוגה בעוז בתורה הקדושה עם ראש הכולל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ו' באלול | 19.08.26