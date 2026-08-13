"ככל אשר יורוך" מול כוכבי טיקטוק: האם הפוליטיקה החרדית תקועה בעבר או מנצחת את השיטה? | אלול אחר: הריאיון שישנה לכם את התפיסה על יום הדין | מבחן הקובייה והשקית המעוכה: איך תזהו מי עובד עליכם בשם הקבלה? | סרטוני רץ ברשת מפתיעים (דבר ראשון)

משה מנס