מבזקים נוספים
האיום המוזר של טראמפ על הורמוז - והמשמעויות הדרמטיות של מהלך כזה
נשיא ארה"ב ממשיך לעסוק בסוגיה האיראנית, כאשר ביום שישי שיגר איום שלא נשמע עד כה | מדובר במהלך דרמטי, ככל הנראה לא ישים ולא חוקי, עם משמעויות מרחיקות לכת במיוחד בארה"ב עצמה ומחוצה לה (חדשות)כיכר השבת
קסמים מסוכנים, חרדות אלול ופוליטיקאים שהביכו את עצמם: המשדר ששרף את הרשת!
"ככל אשר יורוך" מול כוכבי טיקטוק: האם הפוליטיקה החרדית תקועה בעבר או מנצחת את השיטה? | אלול אחר: הריאיון שישנה לכם את התפיסה על יום הדין | מבחן הקובייה והשקית המעוכה: איך תזהו מי עובד עליכם בשם הקבלה? | סרטוני רץ ברשת מפתיעים (דבר ראשון)משה מנס
לשכת נתניהו חיללה את השבת באופן חריג - זה מה שגרם לכך | כל הפרטים על התקרית
בעקבות אירוע בטחוני חריג, נאלצה לשכת נתניהו לפרסם במהלך השבת הודעה בשפה האנגלית למרות קדושת השבת | ההערכה היא כי המטרה של ההודעה שפורסמה בעיצומה של השבת היא לקבל לגיטימציה אמריקנית לתגובה עוצמתית (חדשות)כיכר השבת
איראן חושפת פרטים מפתיעים על הטייסים שהופלו במלחמה - והמשחק הכפול של קטאר
הצבא האיראני הודיע כי שלושה טייסים שרדו את התרסקות מטוסי ה-SU24 במרץ |לפי הודעה רשמית של איראן, הטייסים מוחזקים בחיים בשבי בקטאר | טהרן מאשימה את דוחא במניעת קשר עם המוחזקים | הפרשה חושפת את המשחק הכפול של קטאר (בעולם)כיכר השבת
"היי, אני נציג המשטרה - יש לנו כמה שאלות" | התיעוד הדרמטי מרגע איתור בנות יהלומי
המשטרה מפרסמת תיעוד מהרגע בו נמצאו שתי בנות משפחת יהלומי כשהן שוהות על הרכבת בארגנטינה | בתחילה נראה שוטר מקומי משוחח בספרדית עם הנשים, ולאחר מכן השוטר הישראלי מציג את עצמו | "דאגנו לכן מאוד", אמר קצין המשטרה (חדשות)כיכר השבת
בשורות טובות: מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה בריאות ושלמות | זה מה שידוע על הבריחה
מלי ליאל יהלומי אותרו אמש בארגנטינה כשהן ללא פגע, לאחר כשבוע של חיפושים אינטנסיביים אחרי האם והבת | זה מה שידוע על נסיבות ההיעלמות - והתיעוד שפרסמה המשטרה | מחקירה ראשונית עולה כי הבריחה שלהן הייתה מתוכננת ומרצונן, לפי הדיווחים בגלל נושאים כספיים | זה מה שמותר לפרסם (חדשות)כיכר השבת
טנק צה"ל עלה על מטען בעזה; שני מחבלים חוסלו בניסיון חבלה
טנק של חטיבת גבעתי עלה על מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים לכוחות. באירוע נפרד, כוחות חטיבת הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה והתקרבו באופן שהיווה איום. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. צה"ל רואה בחומרה את ההפרות של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
צה"ל חיסל מפקד פלוגה בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל חיסל אתמול בתקיפה אווירית בדרום רצועת עזה את חדיפה חאלד סלימאן כוארע, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס של זרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבל לקח חלק במהלך המלחמה באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה ברחבי דרום הרצועה וקידום ניסיונות שיקום של חמאס. בתקופה האחרונה קידם כוארע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני