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שיעור מיוחד

הטעות שרובנו עושים עוד לפני שקמנו מהמיטה - וגבורת המשפיע בסיביר

דרך סיפורו העוצמתי של רבי מענדל פוטרפס ששמר על זהותו החזקה בגלות בסיביר, דברי הבעל שם טוב והמשל על הסיר שנשאר על האש, נגלה שהדרך לא להיות מושפע מהעולם אינה רק להקים חומות — אלא קודם כול לבנות בתוכנו יסוד ברור: לדעת מי אני, בשביל מה באתי לעולם ומהי השליחות שלי | צפו במרצה הרב יואב אקריש (יהדות)

הרב אקריש
הרב אקריש

כולנו מושפעים מהסביבה, לפעמים יותר משאנו מודעים.

איך בונים זהות עצמית חזקה שאינה תלויה במה שהסובבים אותנו אומרים, חושבים ועושים?

בשיעור לפרשת שופטים, הרב יואב אקריש עומד על העומק שבציווי "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך", ומסביר מדוע אפילו שאול המלך - שהיה "משכמו ומעלה גבוה מכל העם" - איבד את מלכותו כשהושפע מלחץ העם.

דרך סיפורו העוצמתי של רבי מענדל פוטרפס ששמר על זהותו החזקה בגלות בסיביר, דברי הבעל שם טוב והמשל על הסיר שנשאר על האש, נגלה שהדרך לא להיות מושפע מהעולם אינה רק להקים חומות - אלא קודם כול לבנות בתוכנו יסוד ברור: לדעת מי אני, בשביל מה באתי לעולם ומהי השליחות שלי.

למה המחשבות הראשונות של הבוקר חשובות כל כך?

איך תפילה ולימוד תורה בונים את הזהות שלנו לפני המפגש עם העולם?

ומה אפשר לעשות כדי להפוך ממי שמושפע מהסביבה — למי שמשפיע עליה?

שיעור עמוק לחודש אלול על הכוח להתחיל כל יום מתוך חיבור אמיתי לעצמנו ולשליחות שלנו.
הרב יואב אקריש

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