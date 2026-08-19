רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה בתאונה בחיפה

מבזקים נוספים
בן 17 הובהל במצב אנוש מחגיגה עם חברים - ונפטר בבית החולים
משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 מאשדוד, אשר הובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש לאחר שהתמוטט במהלך מסיבה עם חברים. לפני זמן קצר נקבע מותו בבית החולים אסותא באשדוד.
44 שנים אחרי: הלוויתו של יהודה כץ ז"ל תצא ביום שישי מהישיבה בה למד
הלוויתו של יהודה כץ ז"ל, החייל האחרון מקרב סולטן יעקב, תצא ביום שישי | עצמותיו הושבו לאחרונה במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד | סגירת מעגל היסטורית (צבא וביטחון)משה בשן
תאונה קטלנית בכביש החוף: גבר כבן 60 נהרג, פצועים קשה בזירה
גבר כבן 60 נהרג ושני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה בתאונה קטלנית בכביש החוף (בארץ)משה בשן
תיעוד קשה לצפייה: מכרה הזהב הפיראטי קרס על הכורים - עשרות נהרגו
מכרה זהב פיראטי קרס על כורים באזור אבא שבמערב הרפובליקה המרכז-אפריקאית | צוותי חילוץ פועלים ללא הרף לחלץ לכודים מהבור העמוק | הסיכויים למצוא ניצולים הולכים ופוחתים (בעולם)כיכר השבת
לקראת החגים: נערכים לסגירת מערת המכפלה
מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הנחה את מנהל מינהלת מערת המכפלה להיערך לאפשרות של סגירה מלאה של האתר בתוך 14 יום. לדברי אבידן, ההנחיה ניתנה בעקבות צו ההקפאה שהוציא בג"ץ בנוגע להעברות התקציביות, שלטענתו הותיר את פעילות האתר ללא מקור תקציבי מאושר שיאפשר את המשך תפעולו.קובי ישראל
צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי בנהריה
צה"ל יערוך מחר (יום ה') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב נהריה. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. לפי דובר צה"ל, התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
חמאס חושפת: משת"פ ישראלי סייע בחיסול מפקד הזרוע הצבאית
מנגנון ביטחון הפנים של חמאס פרסם סרטון בו מודה משת"פ בשם מצטפא מהנא כי סייע לישראל בחיסול עז א-דין אלחדאד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. מהנא, שהיה קצין במודיעין המסכל של הרש"פ וקרוב משפחה של אלחדאד, מספר שעדכן בזמן אמת את המודיעין הישראלי כי אלחדאד נמצא ברכב מילוט לבן שברח מהמקום לאחר תקיפת מבנה בעזה. המידע הוביל לתקיפת הרכב וחיסול אלחדאד. מהנא הוצא להורג לפני כחודש וחצי.קובי אטינגר
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט במנדא
נער בן 12 נפצע הערב (20:56) במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 784 בכניסה לכפר מנדא. הנער, שרכב על קורקינט, נפגע מרכב וסובל מחבלות בראש ובבטן. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם.קובי רוזן