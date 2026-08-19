אסון כבד פקד את מערב הרפובליקה המרכז-אפריקאית ביום שלישי בבוקר, כאשר מכרה זהב קרס על עשרות כורים שעבדו במעמקיו. האירוע התרחש באזור אבא שבמחוז ננא-ממברה, סמוך לגבול עם קמרון, וגבה עד כה לפחות 30 קורבנות.

על פי הערכות של איגודי כרייה מקומיים, מניין ההרוגים הסופי עשוי לעלות על 100 בני אדם. המכרה, שבו עבדו כורים רבים ללא ציוד בטיחות מתאים, קרס בפתאומיות וקבר תחתיו עשרות עובדים שלא הספיקו להימלט.

מאמצי חילוץ נואשים

במשך שעות ארוכות פעלו צוותי חילוץ ותושבים מקומיים במאמץ נואש להוציא את הלכודים ממעמקי האדמה. עדי ראייה שהיו במקום תיארו מחזות קשים, כאשר כורים צעירים המכוסים בוץ עבדו ללא ציוד מתאים בניסיון למשות את חבריהם מתוך הבור העמוק.

הניח קערת מים בשדה בשיא החום - מה שהמצלמה תיעדה פשוט מדהים כיכר השבת | 16:38

סגן ראש המחוז, סולימאן בי, פנה בקריאה דחופה לעזרה: "זה נורא ואנחנו קוראים לעזרה מארגונים ומכל האנשים בעלי הרצון הטוב לסייע לחלץ מהבור את אלו שאינם יכולים לעשות זאת בעצמם". הכורה פלוריאן גאגואנדה, ששרד את המפולת, מסר כי המחלצים ממשיכים לחפש אחר נעדרים נוספים, אך הבהיר כי "הסיכויים למצוא אותם בחיים הולכים ופוחתים" ככל שנוקפות השעות.

דובר הממשלה אבאריסט נגאמנה הודיע כי השלטונות "פועלים במרץ כדי לספק סיוע ועזרה" לנפגעים ולבני משפחותיהם, אך האתגרים הלוגיסטיים באזור המרוחק מקשים על מאמצי החילוץ.

תופעה חוזרת ונשנית

תאונות מסוג זה מתרחשות לעיתים תכופות במדינה, שבה אלפי תושבים עוסקים בכרייה ידנית ולא מוסדרת בתנאים מסוכנים. ההיעדר של תקני בטיחות ופיקוח ממשלתי באתרי הכרייה המקומיים הוביל בשנים האחרונות לסדרה של קריסות קטלניות שהגדילו את מניין הקורבנות באזורי המכרות.

הכרייה הבלתי מוסדרת הפכה למקור פרנסה עיקרי עבור אלפי משפחות באזורים הכפריים של המדינה, אך המחיר האנושי כבד. כורים רבים עובדים ללא ציוד בטיחות בסיסי, ללא תמיכות מתאימות בפירים, וללא פיקוח הנדסי על יציבות המבנים התת-קרקעיים.