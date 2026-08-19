חמאס חושפת: משת"פ ישראלי סייע בחיסול מפקד הזרוע הצבאית

מבזקים נוספים
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט במנדא
נער בן 12 נפצע הערב (20:56) במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 784 בכניסה לכפר מנדא. הנער, שרכב על קורקינט, נפגע מרכב וסובל מחבלות בראש ובבטן. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם.קובי רוזן
מאות אלפי אזרחים בישראל הוזהרו בעקבות גילוי יתושות מסוכנות
משרדי הבריאות והסביבה הזהירו תושבים רבים לאחר לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס | 17 חולים אובחנו מתחילת השנה, אחד נפטר (בארץ)משה בשן
ח"כ מקלב על מסמך היועמ"שית: "רשעות צרופה"
ח״כ אורי מקלב על עמדת גורמי האוצר לביטול סבסוד הצהרונים במסמך היועמ״שית: מזעזע לגלות במסמך של היועצת המשפטית לממשלה כיצד גורמי האוצר מחפשים ברוע את הכלי הפוגעני והמשמעותי ביותר ומציגים את שלילת סבסוד צהרונים כ׳כלי אפקטיבי׳ לפגיעה בלומדי התורה. מדובר ברשעות צרופה, באכזריות ושפל מוסרי. אותם פקידים שמטיפים לעידוד תעסוקה, פועלים ברשעות נגד העקרונות של עצמם. שלילת סבסוד הצהרונים היא פגיעה ישירה בפת לחמם ובריאותם של פעוטות חסרי ישע ובאמהות העובדות, שמונעת אך ורק מרדיפת לומדי התורהקובי ישראל
סוגרים את הברז: אבו דאבי מקפיאה את המסחר עם טהרן
אבו דאבי הודיעה על הקפאת כל הפעילות הפיננסית עם טהראן • הצעד מגיע שעות לאחר שיגור טילים לעבר האמירויות | מהלך דרמטי בעקבות לחץ אמריקאי (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
גלעד ארדן בריאיון: "זה אחדות או נמות! אם יהיה צד שיסרב לאחדות - נחזור לעם ונצביע על הצד הסרבן"
יו"ר מפלגת 'האחדות' גלעד ארדן בריאיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת': מסביר את הנסיבות שהובילו לפרישתו מהליכוד, מציג קו תקיף בסוגיית גיוס בני הישיבות והחינוך החרדי אך מדגיש שהוא נגד מעצרים ושלילת זכות הצבעה לצד הסכמה לפטורל'עילויים בתורה', ומצהיר כי לא ייתן ידו להקמת ממשלה צרה – גם במחיר של הליכה לבחירות חוזרות | צפו בריאיון המלא (אולפן הבחירות)ישי כהן
תקדים מסוכן? מקווה נשים ייצא מידי המועצה הדתית | המשמעות הדרמטית
מהלך חריג שמתקדם בימים אלה עלול להפוך לתקדים משמעותי במערך שירותי הדת בישראל • ל״כיכר השבת״ נודע כי הפעלת מקוואות הנשים בקריית יערים צפויים לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לידי המועצה המקומית • בין הצדדים מוחלפות בימים אלה טיוטות להסכם, כשהמשרד לשירותי דת מפקח על המגעים • החשש: רשויות נוספות יוכלו בעתיד לדרוש להעביר לידיהן שירותים המופעלים כיום בידי המועצות הדתיות • כל הפרטיםקובי ישראל
תקדים מסוכן? מקווה נשים ייצא מידי המועצה הדתית | אלו ההשלכות
מהלך חריג שמתקדם בימים אלה עלול להפוך לתקדים משמעותי במערך שירותי הדת בישראל • ל״כיכר השבת״ נודע כי הפעלת מקוואות הנשים בקריית יערים צפויים לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לידי המועצה המקומית • בין הצדדים מוחלפות בימים אלה טיוטות להסכם, כשהמשרד לשירותי דת מפקח על המגעים • החשש: רשויות נוספות יוכלו בעתיד לדרוש להעביר לידיהן שירותים המופעלים כיום בידי המועצות הדתיות • כל הפרטיםקובי ישראל
המומחה טוען: מה אנחנו מפספסים עם הגרעין של סוריה, ולמה טורקיה מתערבת? • צפו
לאחר הפלת משטר אסד וההשתלטות של אחמד א-שרע על סוריה, נחשף כי המדינה משמרת חומר גרעיני מועשר - בגיבוי והעלמת עין מצד טורקיה | המזרחן ד"ר חיים גולובנציץ מנתח את התקיפה הישראלית האחרונה בבסיס הצבאי הסורי שעורר את זעמם של האמריקאים, ומסביר כיצד הפכה הפעולה למסר מאיים וחסר תקדים לארדואן: "ישראל לא תאפשר התבססות טורקית על גבולותיה" | צפו (צבא וביטחון)כיכר השבת