סוגרים את הברז: אבו דאבי בפיצוץ עם טהרן

צבא איחוד האמירויות - צילום: משרד ההגנה وزارة الدفاع |MOD UAE 10 10 0:00 / 0:43 צבא איחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה وزارة الدفاع |MOD UAE )

איחוד האמירויות הודיעה אמש (שלישי) על צעד דרמטי וחסר תקדים: השעיה גורפת של כל עסקאות המסחר והפעילות הפיננסית עם איראן. משרד החוץ באבו דאבי נימק את ההחלטה ב"הסלמות אזוריות המערערות את השלום והביטחון באזור ובעולם", והדגיש כי המדינה מחויבת בנחישות לשמירה על תקינות המערכת הפיננסית הבינלאומית.

המהלך החדש מגיע שעות ספורות לאחר שמשרד ההגנה באמירויות דיווח כי איראן שיגרה לעבר המדינה שני טילים בליסטיים, אירוע שהוביל להפעלת אזעקות. מנגד, דובר משרד החוץ באיראן מיהר להכחיש את הדיווחים וטען כי הטילים לא נורו משטח הרפובליקה האיסלאמית.

איחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

נקודת מפנה ביחסים הכלכליים התמוטטות מכרה זהב במרכז אפריקה: לפחות 30 הרוגים, עשרות נוספים לכודים כיכר השבת | 22:59 עד כה, איחוד האמירויות טיפחה קשרים כלכליים ותרבותיים הדוקים עם טהראן לאורך עשורים, כאשר דובאי משמשת זה מכבר כציר סחר מרכזי עבור איראן. לפי נתוני ארגון הסחר העולמי, היקף הסחר בין המדינות הסתכם בכ-28 מיליארד דולר ב-2024, שנה שבה האמירויות היוותה את מקור היבוא הגדול ביותר של איראן וסיפקה לה מוצרי אלקטרוניקה, מתכות יקרות וסחורות נוספות. אף שמבקרי הממשל האמריקאי טענו בעבר כי העיר שימשה כנתיב לעקיפת סנקציות, גורמים רשמיים באמירויות עמדו על כך שהם פועלים ביד קשה נגד כל הפרה. כעת, ההחלטה על השעיה מלאה מסמנת שינוי דרמטי במדיניות, ומעידה על רצון ברור להתרחק מטהראן.

צבא איחוד האמירויות - צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae 10 10 0:00 / 1:05 צבא איחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae )

תיאום הדוק מול וושינגטון

ההצהרה הרשמית של אבו דאבי פורסמה ברקע הידוק שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי עם ארצות הברית. ההודעה הגיעה בעקבות שיחת טלפון בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לשליט האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. במקביל, נועדו מזכיר המדינה מרקו רוביו ויועץ הביטחון הלאומי האמירתי, השייח' טחנון בן זאיד, כדי לתאם את המהלכים להטלת אחריות מלאה על איראן ושלוחיה בגין ההתקפות החוזרות ונשנות.

ממשל טראמפ ממשיך לשדר קו נוקשה: בשבוע שעבר איים שר האוצר סקוט בסנט להפעיל "אמצעים חסרי תקדים בהיסטוריה של הבידוד הכלכלי" נגד גורמים שימשיכו להפר את הסנקציות. בתוך כך, הנשיא טראמפ הבהיר כי נכון לעכשיו לא מתקיימות שיחות דיפלומטיות בין ארה"ב לאיראן ואין כאלו מתוכננות, והדגיש כי המצור הימי האמריקאי על טהראן נמשך וכי מצר הורמוז נותר פתוח לתנועה.

לוחמים באיחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

רקע מורכב של קשרים כלכליים

דיווחים קודמים חשפו כי איחוד האמירויות הועמדה בפני לחצים אמריקאיים חריפים בחודשים האחרונים. על פי דיווחים שפורסמו בסוכנות רויטרס, מקורות לא מזוהים בטהראן טענו כי אבו דאבי הסכימה להפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף עצום של 10 עד 20 מיליארד דולר, כאשר כ-3 מיליארד דולר כבר הועברו ליעדם, לצד כשני טונות זהב בשווי מוערך של כ-283 מיליון דולר.

גורמים באמירויות מיהרו להכחיש בתוקף את הטענות ודחו כל קשר להעברות החשאיות. עם זאת, נתוני מעקב טיסות תיעדו מטוס מנהלים של חברת "רויאל ג'ט" מאבו דאבי כשהוא מבצע ב-11 וב-12 באוגוסט 2026 שתי טיסות בזק קצרות לאיראן, מה שהעלה שאלות נוספות על אופי הקשרים בין המדינות.

ארה"ב במצר הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב , סנטקום )

השלכות אזוריות

ההחלטה של איחוד האמירויות מגיעה בעת שהמתיחות באזור נמצאת בשיא. איראן ועומאן מקדמות בחשאי תוכנית לשליטה על תנועת הספנות במצר הורמוז, צעד שמאיים לקרוע את הסטטוס קוו הבינלאומי. במקביל, ארצות הברית מפעילה לחץ מתמשך על מדינות המפרץ להפסיק כל שיתוף פעולה עם טהראן.

צעד ההשעיה הגורף של אבו דאבי מסמן נקודת מפנה משמעותית ביחסים האזוריים, ומעיד על רצון ברור של האמירויות להתיישר עם המדיניות האמריקאית ולהתרחק מאיראן. השאלה היא האם מדינות מפרץ נוספות תלכנה בעקבותיה, ומה יהיו ההשלכות הכלכליות על איראן שכבר סובלת מסנקציות כבדות.