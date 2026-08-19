ח"כ מקלב על מסמך היועמ"שית: "רשעות צרופה"

מנגנון ביטחון הפנים של חמאס פרסם סרטון בו מודה משת"פ בשם מצטפא מהנא כי סייע לישראל בחיסול עז א-דין אלחדאד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. מהנא, שהיה קצין במודיעין המסכל של הרש"פ וקרוב משפחה של אלחדאד, מספר שעדכן בזמן אמת את המודיעין הישראלי כי אלחדאד נמצא ברכב מילוט לבן שברח מהמקום לאחר תקיפת מבנה בעזה. המידע הוביל לתקיפת הרכב וחיסול אלחדאד. מהנא הוצא להורג לפני כחודש וחצי.

קובי אטינגר