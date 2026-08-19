גלעד ארדן באולפן| הריאיון המלא 10 10 0:00 / 25:37 גלעד ארדן באולפן| הריאיון המלא

בראיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת', מציג השר לשעבר, גלעד ארדן, את דרכו הפוליטית החדשה לאחר פרישתו מהליכוד ומפרט את חזונו להקמת מפלגת אחדות בהובלתו.

ארדן מותח ביקורת חריפה על הנעשה בליכוד, מתייחס למעמדו בסקרים, ושולל הקמת ממשלה צרה – תוך שהוא מדגיש כי יעדיף הליכה לבחירות חוזרות על פני פשרות בעקרונות היסוד שלו. במרכז הריאיון עומדת הסוגיה החרדית, לגביה מציג ארדן עמדה מורכבת: מחד, הוא דוחה בתוקף את הניסיון לטעון כי הוא הפך לאנטי-חרדי", מתנגד לסנקציות קיצוניות כמו מעצרים או שלילת זכויות הצבעה, ותומך בדחיית שירות עבור עילויים בתורה לצד התאמת התשתיות הצבאיות לאורח החיים החרדי. אידך, הוא עומד על חובת שירות כוללת (צבאי, אזרחי או לאומי) לכלל האזרחים, דורש מראשי הציבור החרדי ליזום צעדים לגיוס, ומציע מתווה הדרגתי לשילוב לימודי ליבה והפיכת המוסדות לממלכתיים-חרדיים. צפו בריאיון המלא כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 הסמל החרדי מתאר בשיחה עם 'כיכר': זה מה שקורה בחשמונאים - וכך נראה "אלול" קובי ישראל | 18:34 תחילה התייחס ארדן לפריימריז בליכוד: "חלק מהנבחרים הם חברים שלי ואני מברך אותם. אבל בליכוד זה לא משנה באמת, לכן אני גם יצאתי מהליכוד ועזבתי את הליכוד. כי בליכוד זה לא כל כך משנה איפה אתה ברשימה ואם נבחרת מקום גבוה או נמוך. "אני נבחרתי חמש פעמים בשלישייה הראשונה – היכולת להשפיע על מה שקורה לעם דרך המקום שלך ברשימה הוא פשוט אפס. כי בסוף ראש הממשלה רוצה לשרוד כראש ממשלה, ואז התוצאה היא שהוא נותן הנחיה לכל הנבחרים והם צריכים ליישר קו על הדברים שהיום הכי משמעותיים לאזרחי המדינה, ואני בטוח שעוד נדבר עליהם – כדוגמת חוק הגיוס". ארדן מתייחס להתבטאות שלו כי בליכוד הציעו לו שריון והוא סרב, טענה שהוכחשה: "מה אני אגיד לך? אני חושב שעשרות שנים יש לי אפס זגזוגים ומעולם לא סטיתי מהדברים שאמרתי לציבור, ואני מאמין שרוב הציבור מאמין לי שאני לא רוצה שריון בליכוד ויצאתי לדרך חדשה". "אתה יודע", מוסיף ארדן: "הם חיפשו הרי בנרות דמויות חדשות, ייצוגיות, ממלכתיות. יש כאלו שיגידו שאני עונה על הקריטריונים, בסדר, אבל זה לא העניין. אני לא מעוניין בשריונים, אני מעוניין להוביל דרך של אחדות". זה בדיוק מה שמראה שהליכוד של היום זה לא הליכוד המקורי של פעם, היום כמפלגת שלטון כבר הרבה שנים חדרו, נכנסו אל המפלגה הזאת הרבה גורמים אינטרסנטים שהמטרה שלהם זה לא דרך ז'בוטינסקי או בגין. המטרה שלהם זה להשפיע על ההחלטות הפוליטיות". לדבריו: "תמיד במפלגת שלטון יש תופעות בהיקף כזה של גורמים אינטרסנטים שרוצים להשפיע, אבל אני חושב שעכשיו זה הגיע לשיא של כל הזמנים. ולכן זו אחת הסיבות שאני רוצה להשפיע בדרך האחדות העצמאית שלי". עברנו לדבר על הסקרים החוזים כי מפלגתו לא מצליחה לעבור את אחוז החסימה והשאלה עד כמה העובדה שלקח לו זמן להכריז על הריצה השפיעה על הציבור: "אני מרגיש שהציבור פתוח מאי פעם להשתכנע ולשמוע, ורוצה להבין לעומק בבחירות האלה איך הדברים ישפיעו על העתיד שלו. יכול להיות שאם היינו יוצאים קצת יותר מוקדם אז ההתחלה הייתה יותר קלה, זה לא משנה. הסתערנו. אני כל היום וכל חברי הרשימה בחוגי בית, במפגשים עם הציבור". זה לא משתף בסקרים "אנחנו עוד לא במודעות מספיק של הציבור. בימים הקרובים אנחנו נגביר את החשיפה בקמפיין שלנו, גם בשלטי חוצות ובאמצעים נוספים. וברגע שהציבור יפנים את הקיום של מפלגת האחדות, את הערכים שאנחנו מייצגים ומי זו הנבחרת שלנו – אתה תראה שבעזרת השם זה יצבור תאוצה".

גלעד ארדן בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

האם נראה אחדות בתוך הגוש השלישי הזה? יש לך את חילי טרופר כאופציה או את בני גנץ

"יש הבדל דרמטי. קודם כל אתה צודק, והציבור צודק שהוא מצפה ממפלגות הגוש שנקרא 'גוש האחדות' – ואני קורא לו 'האחדות והפתרונות', ובגוש הזה יש בו כרגע שלוש מפלגות, וזו דרישה לגיטימית שאנחנו נמצא את הפתרון איך לעבוד יחד.

"אבל כשחילי טרופר שבא מהשמאל ואני איש ימין מובהק, כשהוא אומר שהוא מוכן להשלים לגדי אייזנקוט לממשלה צרה שבסוף תשלט על ידי העמדות הקיצוניות השמאלניות של יאיר גולן או רחמנא ליצלן של הסיעות הערביות – אז אני לא יכול ללכת איתו ביחד, אלא אם כן הוא ישנה את העמדה הזאת ויבהיר כמונו שאנחנו לא נצטרף לשום ממשלה צרה".

אז אפשר להעריך שאתם בדרך לאיחוד עם בני גנץ?

"לא, עדיין אי אפשר להעריך, בגלל שזה תלוי בסופו של דבר גם בתנאים. אפשר להעריך שייעשו כל המאמצים כדי לייצר מפלגה אחת שתוביל את זה. אני מאמין שזאת תהיה מפלגת האחדות בראשותי. העם זז ימינה. מי שאמור להוביל גוש כזה צריך להיות איש ימין שהציבור רגוע".

זאת אומרת, כל איחוד שכזה – אתה עומד בראשו?

"בעזרת השם, אני אנסה לשכנע שזה הדבר הנכון. כי אם היום 70%-80% מהציבור היהודי מגדיר את עצמו כימני או מרכז-ימין, אז מי שצריך להוביל גוש כזה צריך להיות איש ימין שהציבור סומך עליו שבכל ממשלה שתוקם הוא יאבק שהיא תהיה ממשלה שמייצגת את עמדות הימין".

נעבור לנושא המרכזי שלנו, וזה סוגיית החרדים. שאל אותי אחד מחברי הכנסת החרדים 'מה קרה לארדן? הוא היה חבר טוב שלנו, היינו איתו בשותפות, היינו איתו בהכל. מה קרה לו שהוא הפך להיות אנטי-חרדי?'

"מי שקורא לי אנטי-חרדי הוא שקרן או אינטרסנט. ואני בן הציונות הדתית ולמדתי בישיבת נתיב מאיר לא רחוק מכאן, ומי כמוני מבין את החשיבות של שמירת המצוות וקודם כל של לימוד התורה.

"אבל יחד עם הערכים האלה, אנחנו חיים פה ביחד במדינת ישראל, במדינתו של העם היהודי. וכשאני מסתכל – וזאת חובתי כנבחר ציבור או כמי שרוצה עכשיו לחזור לזירה הציבורית – חובתי להסתכל לטווח הארוך: איך מדינת ישראל בעזרת השם תמשיך להתקיים? והיא תוכל להמשיך להתקיים רק אם כל האזרחים במדינה... וזה לא קשור רק לחרדים, זה קשור גם לחילונים שלא משרתים בצבא או בשירות לאומי".

גלעד ארדן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

מה המתווה שלך לגיוס חרדים? מתווה איזנקוט של פטור ל-3% ממחזור גיור כללי מקובל עליך?

"קודם כל, אני לא חושב שגדי אייזנקוט באמת יעמוד בשום דבר שהוא אומר כרגע, וגם הצד השני, כי מה שחשוב להם זה להגיע לכיסא ראש הממשלה – שאני כרגע שמתי את זה בצד. אני חושב שחייב להיות עיקרון בסיסי שכל אזרח במדינת ישראל משרת את המדינה בדרך כלשהי: שירות לאומי, שירות אזרחי, ולוחמים. הדבר הדחוף ביותר היום זה לוחמים כדי להבטיח את ביטחון ישראל עם כל הזירות שסביבנו

"ולכן כל מי שיכול להיות לוחם צריך לעשות את זה. ואני אומר: החובה של השירות החובה של השירות תחול על כולם. אני נגד מעצרים המוניים, אני לא מאמין שמישהו נהפוך אותו להיות לוחם דרך לשלוח אותו לכלא. אני לא חושב חס ושלום שצריך לשלול זכויות הצבעה כמו העמדות של ליברמן והנדל".

ארדן מדגיש: "אני לא חושב חס ושלום שצריך לשלול זכויות הצבעה, עמדות פופוליסטיות. במדינה דמוקרטית לא פוגעים בזכויות אזרח בסיסיות של אדם, לא בגלל שהוא או סבא שלו היו יותר או פחות נאמנים למדינה, כן? יש דברים בסיסיים, אוקיי? ילדים מגיע להם לקבל את מה שמגיע להם לקבל".

יהיו פטורים ללומדי תורה?

"חד-משמעית כן, זה לא עניין של פטורים אלא דחיית שירות. אני חושב שלימוד תורה הוא ערך יותר חשוב מספורטאים מצטיינים או מאומנים, אוקיי? ואם מדינת ישראל היום יודעת להכיל ולתעדף ספורטאים מצטיינים או אמנים מצטיינים כדי לפטור אותם משירות צבאי – ודאי מקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שגם עילויים בתורה, שהגאונים, שראשי הישיבות והרבנים גדולי הדור יחליטו מי הם רוצים".

ארדן מדגיש: "זה תלוי גם בנכונות. שככל שראשי הציבור החרדי לא יילחמו כנגד הגיוס אלא יבואו בגישה בונה, יגידו: 'תשמעו, אנחנו צריכים כדי לדבר עם הציבור שלנו ולעודד אותו להתגייס – אנחנו צריכים קודם כל לראות לא חטיבת חשמונאים אחת, תשתיות של עשר חטיבות חשמונאים מוכנות, עם הכשרות הנדרשת, עם הפרדה מגדרית'. אין לי בעיה עם כל הדברים האלה! כי אנחנו רוצים לוודא שמי שנכנס חרדי יכול לצאת גם חרדי מהשירות הצבאי שלו".

מתווה אדלשטיין, השותף שלך, מקובל עליך? מתווה שהוא הציג לחרדים ערב התקיפה באיראן, כי גם הוא מדבר על 50% ממחזור הגיוס

"לא, אל תקרא לזה 'מתווה אדלשטיין'. עם כל הכבוד, יולי היה יושב ראש הוועדה, הוא קיבל את זה מהממשלה, מראש הממשלה. ובמצב הכולל ובחרדה הקיומית שהייתה אז בקרב המדינה, הרצון להגיע לפשרות - הוא עדיין קיים, אני עדיין מבין שצריך לנסות ולהגיע לפשרות - אבל יש איזה שהם עקרונות מוסריים שאני לא מעוניין להתפשר עליהם ואני לא רואה סיבה להתפשר עליהם".

לדבריו: "הגישה היא שהנהגת רוב הציבור בישראל צריכה לבוא להנהגת הציבור החרדי הפוליטית ולהגיד 'אוי, אנחנו ניתן לכם כך וכך אחוזים, האם תסכימו לעודד גיוס?'. לא! שיבואו ראשי הציבור החרדי יגידו להנהגת כלל המדינה בישראל: "תראו, אם תסכימו לכך וכך אחוזים של לומדי תורה עילויים שיקבלו פטור או דחייה, אז אנחנו נעודד את ילדי הציבור החרדי להיות חלק מהמדינה, להיכנס מתחת לאלונקה'. ואז אפשר יהיה להתחיל ולדבר! לבוא ולומר לרוב הציבור 'תגידו מספר ומפה נתחיל'?".

הזכרת את נושא לימודי הליבה, מה המתווה שלך? כמו שאומר נפתלי בנט "לא יהיה שקל אחד למוסד שלא ילמד 100% לימודי ליבה, הכל ממלכתי, אין מוסדות לא של החינוך העצמאי ולא של בני יוסף / מעיין החינוך התורני'

"אני חושב שצריך להיות פה תהליך הדרגתי שבסופו הממ"חים יהיו זרם רשמי, אוקיי? שנחוקק את זה כזרם רשמי ויהיו שם כמובן ההתאמות הנדרשות לילדי הציבור החרדי. אני לא חושב שבן לילה אנחנו צריכים להעניש את הילדים, אבל חייב להיקבע מתווה הדרגתי".

כל המוסדות יהיו ממלכתיים

"זה נשמע כאילו איזו מילה גסה. כן, אני חושב שבסופו של דבר כל מדינה שפויה, חפצת חיים שרוצה לשרוד – הילדים שבה צריכים לקבל חינוך שמחבר אותם לציונות, שמחבר אותם למדינה, שמביא אותם למסקנה הנכונה בעיניי שאין בלתה, שהם צריכים להיות חלק מהמדינה בכל התחומים. וככה אני רואה את החינוך של בני הציבור החרדי".

אתה פוסל ישיבה בממשלה עם דרעי, גפני, גולדקנופף?

"אם הם יקבלו את העקרונות – אני לא פוסל אף אחד. אתה יודע איך אומרים: חוזר בתשובה...".

את המפלגות הערביות אתה כן פוסל

"נכון, לא משנה מה יגידו המפלגות הערביות, אני לא מאמין להם. אם בשעות הכי קשות של עם ישראל אחרי השביעי לאוקטובר הם לא מסוגלים להזדהות איתנו, לגנות את חמאס, להגיד שהוא ארגון טרור – אז כל מה שהם יגידו זה במסגרת מה שמוחמד לימד את מאמיניו, כן? שלשקר ויום אחד לטבוח ביהודים כשאפשר. אני לא מקבל את זה בשום ממשלה לגיטימית".

"עכשיו", מוסיף ארדן: "אריה דרעי, משה גפני, כולם שאנחנו מכירים עשרות שנים – אם הם יקבלו את העקרונות הללו, אז אפשר להתווכח כמובן תוך כמה זמן הדברים קורים. אני לא תמים, אני פוליטיקאי ואיש ציבור של עשרות שנים. ברור שיש תהליכים".

יום אחרי הבחירות, אם אתה עובר את אחוז החסימה, וביום שאחרי אתה אומר לנתניהו ולאייזנקוט: "אחדות" אבל שניהם מסרבים – בחירות חוזרות, או שאתה משלים לאחד מהם את ה-61?

"קודם כל נראה למי העם נתן לגיטימציה גדולה יותר להרכיב. אני אדרוש ממנו להציע הצעה מאוד נדיבה לצד השני, ולכן אם הצד שלא זכה ללגיטימציה יסרב, אז אנחנו נצביע עליו כסרבן האחדות. ובלית ברירה, אני לא אפר את ההתחייבויות שלי לציבור: אנחנו אמרנו שאנחנו נביא אחדות, אני ימין אמיתי, ואנחנו גם נחוקק את חוק השירות לכולם. ולכן אם יהיה צד שיהיה סרבן אחדות – נחזור לעם, לפחות פעם אחת, לפחות לסבב בחירות אחד. נצביע עליו כמי שגרם לבחירות נוספות כי הוא סירב".

אתה אומר 'אני מוכן ללכת במחיר של בחירות חוזרות ולא לממשלת ימין צרה או שמאל-מרכז צרה'?

"ממשלה צרה תהיה אסון גדול לישראל. ואני אגיד את זה בשפה אולי הקיצונית, כן: אחדות או נמות! לא שכולנו חס וחלילה נמות, הערך היום של אחדות – של לשבת ביחד ולפתור בעיות, ולהגיע לרפורמה משפטית רחבה בהסכמה, ואיך נאבקים יחד מול הוועדים כדי להוריד את יוקר המחיה, ואיך מוצאים פתרון לשירות לכל אזרחי המדינה ששומר גם על אורח החיים של הציבור החרדי וגם הערבים שצריכים לעשות שירות לאומי...".