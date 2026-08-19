מאות אלפי אזרחים בישראל הוזהרו בעקבות גילוי יתושות מסוכנות

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הערב (רביעי) אזהרה המיועדת לתושבים רבים ברחבי הארץ, בעקבות לכידת יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס באזור שבו מתגוררים כ־320 אלף בני אדם.

היתושות הנגועות אותרו בפתח תקווה, כפר קאסם, כפר ברא, נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה.

מתחילת עונת הפעילות של הנגיף אובחנו בישראל 17 חולים, אחד מהם עדיין מאושפז ואדם נוסף מת מסיבוכי המחלה.

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, הזהיר כי הממצאים "מעידים על עלייה בסיכון של בני אדם להיחשף לנגיף עקב עקיצה של יתושה הנושאת אותו".

במשרד הבריאות מדגישים כי ברוב המקרים המחלה קלה, אך במקרים חריגים היא עלולה לגרום לדלקת מוח או קרום המוח. הציבור נקרא לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בדוחי יתושים ולהתקין רשתות בחלונות.