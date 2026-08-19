 דלג לתוכן הראשי
סכנה באוויר

מאות אלפי אזרחים בישראל הוזהרו בעקבות גילוי יתושות מסוכנות

משרדי הבריאות והסביבה הזהירו תושבים רבים לאחר לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס | 17 חולים אובחנו מתחילת השנה, אחד נפטר (בארץ)

1תגובות
היתוש המסוכן, אילסוטרציה (צילום: שאטרסטוק)

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הערב (רביעי) אזהרה המיועדת לתושבים רבים ברחבי הארץ, בעקבות לכידת יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס באזור שבו מתגוררים כ־320 אלף בני אדם.

היתושות הנגועות אותרו בפתח תקווה, כפר קאסם, כפר ברא, נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה.

מתחילת עונת הפעילות של הנגיף אובחנו בישראל 17 חולים, אחד מהם עדיין מאושפז ואדם נוסף מת מסיבוכי המחלה.

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, הזהיר כי הממצאים "מעידים על עלייה בסיכון של בני אדם להיחשף לנגיף עקב עקיצה של יתושה הנושאת אותו".

במשרד הבריאות מדגישים כי ברוב המקרים המחלה קלה, אך במקרים חריגים היא עלולה לגרום לדלקת מוח או קרום המוח. הציבור נקרא לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בדוחי יתושים ולהתקין רשתות בחלונות.
משרד הבריאותנגיףאזהרהמחלותיתושים

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חחחח עוד פעם עם השטויות שלכם תיכף תזריקו לנו חיסולים למען בריאותנו
ניר כחלון

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר