תאונה קטלנית בכביש החוף: גבר כבן 60 נהרג, פצועים קשה בזירה

תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (רביעי) בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 2 לכיוון דרום, סמוך למחלף חיפה דרום. גבר כבן 60 נהרג ושני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 22:14. חובשים ופראמדיקים שהגיעו לזירה מצאו את בן ה־60 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב־מערכתית. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

שני נפגעים נוספים, גבר כבן 30 במצב קשה ולא יציב עם חבלה רב־מערכתית וצעיר בן 25 במצב קשה עם חבלות בבטן ובגפיים, טופלו בזירה ופונו בניידות טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם.

אנשי מד"א ישי לוי, שבח רוטנשטרייך וראני ג'בור סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו למקום הבחנו בשני רכבים פרטיים עם פגיעות פח קשות ולצידם שלושה נפגעים". לדבריהם, הצוותים העניקו לפצועים טיפול שכלל "עצירת דימומים, חבישות וקיבועים" ופינו אותם לבית החולים.