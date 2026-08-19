 דלג לתוכן הראשי
ושבו בנים לגבולם

44 שנים אחרי: הלוויתו של יהודה כץ ז"ל תצא מהישיבה בה למד

הלוויתו של יהודה כץ ז"ל, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, תצא ביום שישי | עצמותיו הושבו לאחרונה במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד | סגירת מעגל היסטורית (צבא וביטחון)

22תגובות
רס"ל יהודה כץ ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

הלוויתו של רס"ל כץ ז"ל תצא ביום שישי הקרוב מישיבת כרם ביבנה, שם למד בשנותיו האחרונות לפני גיוסו לצה"ל, לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים.

כזכור, במעגל מרגש שנסגר לאחר 44 שנים, הודיע ראש הממשלה אתמול (שלישי) כי במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד הושבו עצמותיו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ ז"ל, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה ביוני 1982.

כץ היה הנעדר האחרון מאותו קרב טראגי שהותיר צלקת עמוקה בתולדות צה"ל.

"במשך שנים ארוכות אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב", מסר אתמול נתניהו. "הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. היום כולנו, כל עם ישראל, מחבקים את משפחת כץ".

נתניהו הוסיף כי ההורים היקרים, שרה ויוסף ז"ל, לא חדלו לפעול לאיתורו והשבתו של בנם ולדאבון הלב כבר הלכו לעולמם. "אנו משיבים אליכם האחים, אבי ופרחיה - את יהודה היקר, אליכם ואל אדמת ארץ ישראל שכה אהב", אמר ראש הממשלה.
בנימין נתניהוהמוסדבית קברותיהודה כץסולטן יעקב

22 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

17
התמונה המצורפת לא לעניין, לא של הקדוש כ"ץ
ווטרן
זו בוודאי תמונתו של יהודה כץ הי"ד מלפני כ-45 שנים.
אריאל
לי זה לא נראה יהודה ז"ל השם ינקום דמו יש תמונה נכונה בתוך הכתבה כך נראה לי
אסתר
הכוונה לתמונה בדפדפן ששם תמונה של מישהו אחר לחלוטין, בתמוכה בכתבה זו תמונה אמיתית. הי"ד תנצב"ה
יוחאי
16
התמונה לא נכונה
התמונה לא נכונה!
15
למה שמו תמונה של נחמן קינן הנעדר שיבדלח
מה נסגר עם התמונה?????
נחמן קינן ז"ל. נמצאה גופתו.
חבדניק
זה הבחור שנרצח
זה הבחור שנרצח

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר