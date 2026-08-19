44 שנים אחרי: הלוויתו של יהודה כץ ז"ל תצא מהישיבה בה למד

הלוויתו של רס"ל כץ ז"ל תצא ביום שישי הקרוב מישיבת כרם ביבנה, שם למד בשנותיו האחרונות לפני גיוסו לצה"ל, לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים.

כזכור, במעגל מרגש שנסגר לאחר 44 שנים, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול (שלישי) כי במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד הושבו עצמותיו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ ז"ל, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה ביוני 1982.

כץ היה הנעדר האחרון מאותו קרב טראגי שהותיר צלקת עמוקה בתולדות צה"ל.

"במשך שנים ארוכות אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב", מסר אתמול נתניהו. "הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. היום כולנו, כל עם ישראל, מחבקים את משפחת כץ".

נתניהו הוסיף כי ההורים היקרים, שרה ויוסף ז"ל, לא חדלו לפעול לאיתורו והשבתו של בנם ולדאבון הלב כבר הלכו לעולמם. "אנו משיבים אליכם האחים, אבי ופרחיה - את יהודה היקר, אליכם ואל אדמת ארץ ישראל שכה אהב", אמר ראש הממשלה.