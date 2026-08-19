- צילום: דוברות הליכוד 10 10 0:00 / 0:29 ( צילום: דוברות הליכוד )

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב (רביעי) אזהרה תקיפה וחריפה כלפי טורקיה, בעקבות הדיווחים על התהדקות המגעים בין הממשל החדש בדמשק לבין אנקרה והניסיונות להרחיב את האחיזה הצבאית הטורקית בשטח סוריה. בדברים שנשא הבהיר נתניהו כי מדינת ישראל לא תאפשר יצירת איומים חדשים על גבולה הצפוני.

"לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל", הצהיר ראש הממשלה בצורה נחרצת. נתניהו הבהיר כי המסר הישראלי הועבר מראש לעבר הגורמים הרלוונטיים באזור, תוך שהוא משתמש בביטוי התקיף "Don't". ראש הממשלה הוסיף בעוקצנות כנגד הניסיונות להתעלם מהאזהרות הישראליות: "כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר". ההצהרה התקיפה של ראש הממשלה מגיעה ברקע הדיווחים על שיחת הטלפון החריגה שהתקיימה בין ראש המוסד רומן גופמן לשר החוץ הסורי החדש אסעד אל-שייבאני, שבה נדונה במישרין סוגיית הנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה. על פי הדיווחים, השיחה התקיימה ביום חמישי האחרון, ימים ספורים בלבד לפני שישראל ביצעה תקיפה אווירית נרחבת נגד בסיס צבאי בצפון סוריה. גופמן הביע בשיחה את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול, במיוחד לאור הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה באזור. המגע הדיפלומטי הרגיש מתקיים ברקע השינויים הגיאופוליטיים הדרמטיים בסוריה מאז נפילת משטרו של בשאר אל-אסד, ומהווה את אחד המגעים בדרג הגבוה ביותר שנרשמו בין ירושלים לבין הממשל החדש בדמשק.

רגעים אחרי התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

כזכור, ישראל לקחה אחריות חריגה על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור בצפון-מערב סוריה, וטענה כי דמשק הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי הסמוך לחלב. בהודעה שפורסמה מלשכת ראש הממשלה נכתב כי "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר".

הניח קערת מים בשדה בשיא החום - מה שהמצלמה תיעדה פשוט מדהים כיכר השבת | 16:38

במקביל, השליח האמריקני המיוחד לסוריה ושגריר ארה"ב בטורקיה, טום ברק, מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות הישראליות. לדבריו, לאחר שהטורקים זיהו את המטוסים נעים צפונה לעבר שטחם, הם "היו יכולים באופן סביר להיערך לתגובה משלהם". השליח האמריקני ציין כי "למרבה המזל, אנשים שקולים הצליחו למנוע מהמצב להידרדר עוד יותר".

התגובה הטורקית לא איחרה לבוא. התקשורת בטורקיה יצאה בקו תוקפני נגד ישראל, כאשר ערוצי הטלוויזיה, העיתונים ואתרי החדשות המובילים באנקרה ובאיסטנבול דחו את הטיעונים הישראליים. בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" טענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה".

דבריו של נתניהו מהווים אישור סמי-רשמי לכך שישראל עוקבת בדריכות עליונה אחר השינויים המבניים בסוריה מאז נפילת משטר אסד, וכי היא נחושה לפעול באופן אקטיוני וצבאי כדי למנוע מכל גורם אזורי להתבסס מחדש באזור ולסכן את ביטחונה. הנוכחות הטורקית הגוברת בשטח הסורי מהווה מוקד דאגה מרכזי עבור ישראל, במיוחד לאור הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה באזור.

השליח האמריקני ציין כי התקרית ממחישה את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. לדבריו, וושינגטון כבר מסייעת בהעברת מידע ובדיאלוג בין הצדדים, אך נדרש "מנגנון חזק יותר" שימנע אי-הבנות ויצור ערוצי תקשורת ישירים בין הגורמים השונים הפועלים בשטח הסורי.