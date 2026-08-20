מבזקים נוספים
מפקדת משטרת הנשים חוסלה: צה"ל תקף מעוזי שלטון של חמאס
חיל האוויר תקף מבנה ששימש כמטה משטרת חמאס בעיר עזה | לפי משרד הפנים של חמאס, שמונה שוטרים נהרגו בתקיפה, בהם בכירים בצמרת מנגנון המשטרה, ובהם מפקד המשטרה בפועל ומפקדת משטרת הנשים (חדשות בארץ)דני שפיץ
בני ברק: ילד כבן 5 נשכח בתוך אוטובוס לוהט במשך כשעה וחצי; זה מצבו
הילד שהה באוטובוס סגור במשך כשעה וחצי בחום הכבד • כונני החירום העניקו טיפול רפואי דחוף | פונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה (חדשות חרדים)שאול כהנא
פטור הדדי מוויזות: זו המדינה האטרקטיבית לטיולים שמתקרבת לישראל
שר החוץ גדעון סער הודיע על הסכם פטור הדדי מאשרות עם קולומביה • ההסכם ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים, ב-1 בספטמבר | צעד דיפלומטי משמעותי בין המדינות (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
באוסטרליה חשפו: כך חברה בבעלות ישראלית שדדה מיליונים מאלפי קורבנות
תחקיר חושף רשת הונאות השקעות בינלאומית שמקורה בתל אביב • פיתתה אלפי קורבנות באוסטרליה באמצעות כתבות מזויפות והבטחות כזב | זה הישראלי שעומד במרכז החקירה (בעולם)בני סולומון
"הרב אלישיב נמצא פה"; הגר"י זילברשטיין פרץ בבכי בהלוויית גיסתו ע"ה | צפו בתיעוד
המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, בתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל | גיסה, הגר"י זילברשטיין, חשף בהספד מרגש מה אמר לו חמיו זצ"ל כשהגיע לבקר בעיר, ופרץ בבכי: "עכשיו הוא איתה בשמיים" | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
כמו גונבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיע
תייר השאיר את החולצה הרטובה לייבוש בווייטנאם והלך לישון. בבוקר גילה נחיל של נמלים שחורות שקפצו לקחת משהו מאד ספציפי (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מהאוויר: כך תפסו לוחמי מג"ב חשוד שהסליק אקדח בפזורה הבדואית
לוחמי המשמר הלאומי הדרומי הפעילו רחפן וזיהו חשוד בן 18 שהסליק אקדח גלוק • הנשק נמצא עטוף בנייר בשטח פתוח | בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד מהפזורה (משטרה)קובי רוזן
תאונת דרכים ביבנאל: אישה במצב בינוני ונפגע נוסף במצב קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה הבוקר (09:21) ביבנאל. צוותי מד"א מפנים למרכז הרפואי פוריה אישה כבת 30 במצב בינוני עם חבלה בבטן, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן