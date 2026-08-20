משטרת ישראל הודיעה על "פעילות חשודה" באזור תל ערד, הודעה בלתי שגרתית מצד המשטרה | לא ברור אם מדובר באירוע פח"ע או פלילי| המשטרה הקפיצה כוחות רבים למקום | זה מה שידוע בינתיים (משטרה)

כיכר השבת