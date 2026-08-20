מרגש: המתפלל שהתמוטט בבית הכנסת הפתיע את מי שזינק והציל אותו

רגע דרמטי בבית כנסת בקריית מלאכי במהלך תפילה הסתיים בנס גדול ובמפגש מרגש במיוחד שהתרחש שבוע שעבר.

לפני חודש וחצי התמוטט לפתע רוני נקש בזמן שהתפלל בבית הכנסת חב"ד, בשכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי. רוני עבר דום לב ולבו חדל לפעום.

באותו בית כנסת התפלל באותה עת גם חובש מתנדב באיחוד הצלה אלנדיב תם. כפי שניתן לראות בסרטון ממצלמות האבטחה, ברגע שאלנדיב הבחין ברוני מתמוטט הוא לא היסס לרגע.

אלנדיב קם ממקומו, רץ לעבר רוני ובמקביל שלף את מכשיר הקשר של איחוד הצלה והזעיק את כוחות החירום והחל מיד בפעולות החייאה, תוך שימוש בדפיברילטור של איחוד הצלה. כעבור דקות הגיעו למקום מתנדבים נוספים של איחוד הצלה והצוותים המשיכו יחד בפעולות החייאה נמרצות.

באורח נס ליבו שב לפעום ולמרבה ההתרגשות רוני אף שב להכרה מלאה והחל לדבר עם החובשים שהצילו את חייו והוא פונה לבית החולים במצב יציב. התגובה המהירה של אלנדיב, זיהוי ההתמוטטות, התחלת פעולות ההחייאה המיידיות והשימוש המהיר בדפיברילטור היו קריטיים להצלת חייו.

אבל הסיפור הזה לא הסתיים כאן.

בשבוע שעבר, בעת שאלנדיב חיתן את בנו, המתין לו בחתונה אורח מיוחד שהגיע כדי להפתיע ולרגש אותו - זה היה רוני. האדם שנאבק על חייו בבית הכנסת, אך הפעם הגיע כשהוא בריא ועומד על רגליו כדי לפגוש את האדם שבזכות תגובתו המהירה הוא זכה להמשיך לחיות.