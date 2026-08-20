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סגירת מעגל מרגשת

מרגש: המתפלל שהתמוטט בבית הכנסת הפתיע את מי שזינק והציל אותו

מצלמות האבטחה בבית הכנסת תיעדו את הרגעים הדרמטיים שבהם מתפלל התמוטט פתאום באמצע התפילה, והחובש שהיה במקום זינק ממקומו, ביצע בו פעולות החייאה מצילות חיים והעניק לו את חייו במתנה. כעת, לאחר שהשתקם, הגיעה ההפתעה המרגשת – כשהשניים נפגשו לסגירת מעגל מצמררת של הודיה ודמעות (אנשים)

5תגובות
רגעי ההתמוטטות והפינוי (צילום: מצלמות אבטחה, דוברות איחוד הצלה)

רגע דרמטי בבית כנסת בקריית מלאכי במהלך תפילה הסתיים בנס גדול ובמפגש מרגש במיוחד שהתרחש שבוע שעבר.

לפני חודש וחצי התמוטט לפתע רוני נקש בזמן שהתפלל בבית הכנסת , בשכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי. רוני עבר דום לב ולבו חדל לפעום.

באותו בית כנסת התפלל באותה עת גם חובש מתנדב באיחוד הצלה אלנדיב תם. כפי שניתן לראות בסרטון ממצלמות האבטחה, ברגע שאלנדיב הבחין ברוני מתמוטט הוא לא היסס לרגע.

אלנדיב קם ממקומו, רץ לעבר רוני ובמקביל שלף את מכשיר הקשר של איחוד הצלה והזעיק את כוחות החירום והחל מיד בפעולות החייאה, תוך שימוש בדפיברילטור של איחוד הצלה. כעבור דקות הגיעו למקום מתנדבים נוספים של איחוד הצלה והצוותים המשיכו יחד בפעולות החייאה נמרצות.

באורח נס ליבו שב לפעום ולמרבה ההתרגשות רוני אף שב להכרה מלאה והחל לדבר עם החובשים שהצילו את חייו והוא פונה לבית החולים במצב יציב. התגובה המהירה של אלנדיב, זיהוי ההתמוטטות, התחלת פעולות ההחייאה המיידיות והשימוש המהיר בדפיברילטור היו קריטיים להצלת חייו.

אבל הסיפור הזה לא הסתיים כאן.

בשבוע שעבר, בעת שאלנדיב חיתן את בנו, המתין לו בחתונה אורח מיוחד שהגיע כדי להפתיע ולרגש אותו - זה היה רוני. האדם שנאבק על חייו בבית הכנסת, אך הפעם הגיע כשהוא בריא ועומד על רגליו כדי לפגוש את האדם שבזכות תגובתו המהירה הוא זכה להמשיך לחיות.

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

המפגש בין השניים היה מרגש במיוחד. עבור אלנדיב, זו הייתה תזכורת עוצמתית לכך שמאחורי כל קריאה וכל פעולת החייאה נמצא אדם, משפחה וחיים שלמים.

ועבור רוני – זו הייתה הזדמנות לומר תודה לאדם שבאותו רגע גורלי פשוט היה שם, זיהה את המתרחש, פעל במהירות ופשוט נתן לו הזדמנות נוספת לחיים.
חב"דאיחוד הצלהקריית מלאכידום לב

5 תגובות

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4
האם אתם מאמינים באחים ובאחיות ובכוח עזר בבתי חולים ובקופות חולים ובבתי אבות שסוגרים את הוילון ומטפלים ביקירים שלכם ? יש לחייב אותם לשאת מצלמת גוף כמו השוטרים .
דוד
כון מאוד חייב מצלמות
לאה
3
אשרכם ישראל
רינת
2
כל אחד יכול ללמוד לעשות החייאה! מד"א עושה קורסים של "ניצבי החייאה" כדי שבכל בניין יהיה לפחות אדם אחד שיודע לעשות זאת. כדאי ללמוד! ואולי תזכו גם אתם להציל חיים.
אחת שלמדה

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