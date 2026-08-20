חזבאללה מגנה תקיפה ישראלית על שדה תעופה צבאי בסוריה

מבזקים נוספים
המצלמות תיעדו: התמוטט בבית הכנסת החסידי, החובש זינק והציל את חייו
מצלמות האבטחה בבית הכנסת תיעדו את הרגעים הדרמטיים שבהם מתפלל התמוטט פתאום באמצע התפילה, והחובש שהיה במקום זינק ממקומו, ביצע בו פעולות החייאה מצילות חיים והעניק לו את חייו במתנה. כעת, לאחר שהשתקם, הגיעה ההפתעה המרגשת – כשהשניים נפגשו לסגירת מעגל מצמררת של הודיה ודמעות (אנשים)מישאל לוי
סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופתו של בחור הישיבה הנעדר ביער ליד טבריה
גופה אותרה לפני זמן קצר ביער שוויץ הסמוך לטבריה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים כעת בזירה ומסייעים לכוחות המשטרה, אשר פתחו בבדיקת נסיבות האירוע ובחינת זהות המנוח, כולל בדיקת קשר אפשרי לדיווח על נעדר באזור (בארץ)נחמן שטרנהרץ
תיעוד ענק; האדמו"ר מויז'ניץ סידר קידושין ופצח במחול נלהב בשמחת נישואי נכדו
אלפי חסידי ויז'ניץ ועל צבאם אדמו"רים ורבנים, נטלו חלק אמש (רביעי) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מויז'ניץ, החתן בן לחתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר | במעמד החופה כובד האדמו"ר בסידור קידושין | במהלך השמחה עודד האדמו"ר בעוז את השירה והזימרה | בשעות הקטנות של הלילה פצח הרבי במחול נלהב בריקוד מצווה טאנץ לפני הכלה (חסידים)חיים רוזנבוים
על חשבון הילדים: תלמוד תורה פונה בלילה, הלימודים ברחוב
סערה אדירה בגוש עציון: המועצה פינתה באישון לילה את ציוד התלמוד תורה, וכמאה ילדים נותרו ללא קורת גג. בזמן שההורים זועמים על התנהלות בריונית קשה, המועצה מבהירה כי מדובר במוסד פטור שזמן ההקצאה הזמני שלו הסתיים מזמן (חרדים)חזקי שטרן ודניאל הרץ
סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופת צעיר ביער ליד טבריה, נבדק חשד לנעדר
גופה אותרה לפני זמן קצר ביער שוויץ הסמוך לטבריה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים כעת בזירה ומסייעים לכוחות המשטרה, אשר פתחו בבדיקת נסיבות האירוע ובחינת זהות המנוח, כולל בדיקת קשר אפשרי לדיווח על נעדר באזור (בארץ)נחמן שטרנהרץ
נתניהו בהודעה חריגה וחריפה: "יעוף הביתה" | עדיין כאוס רב בנתב"ג
ראש הממשלה הגיב לכאוס בנתב"ג בהודעה חריפה: "נתב״ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה" | איזנקוט תקף את הממשלה: "שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו - כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות" (בארץ)דוד הכהן
רוכב אופנוע במצב אנוש לאחר תאונה בכביש 471 סמוך למחלף אונו
רוכב אופנוע כבן 60 נפצע באורח אנוש היום (14:50) בתאונת דרכים בכביש 471 סמוך למחלף אונו. צוותי מד"א מבצעים פעולות החייאה ומעניקים טיפול רפואי לנפגע הסובל מחבלה רב מערכתית.קובי רוזן
נתניהו: "נתב"ג ימשיך לעבוד כרגיל, מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה"
שרת התחבורה מאיימת בעקבות הכאוס החריג והחריף בנמל התעופה: "האחראי ישלם מחיר כבד, שביתה ביריונית ובלתי חוקית". בינתיים הנחיתות בשדה הופסקו לחלוטין, ומועדן של ההמראות איננו ידוע | בהסתדרות העובדים טוענים שמדובר במחדל מתמשך לטענתם של מחסור בכוח אדם (אקטואליה)חזקי שטרן