רוכב אופנוע במצב אנוש לאחר תאונה בכביש 471 סמוך למחלף אונו

מבזקים נוספים
תיעוד ענק; האדמו"ר מויז'ניץ סידר קידושין ופצח במחול נלהב בשמחת נישואי נכדו
אלפי חסידי ויז'ניץ ועל צבאם אדמו"רים ורבנים, נטלו חלק אמש (רביעי) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מויז'ניץ, החתן בן לחתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר | במעמד החופה כובד האדמו"ר בסידור קידושין | במהלך השמחה עודד האדמו"ר בעוז את השירה והזימרה | בשעות הקטנות של הלילה פצח הרבי במחול נלהב בריקוד מצווה טאנץ לפני הכלה (חסידים)חיים רוזנבוים
חזבאללה מגנה תקיפה ישראלית על שדה תעופה צבאי בסוריה
הגוש הפרלמנטרי של חזבאללה בלבנון פרסם כרוז המגנה תקיפה ישראלית על שדה התעופה הצבאי אבו א-ט'הור באידליב שבסוריה. בהצהרה נכתב כי מדובר ב"ביטוי נוסף להפרה הציונית הבוטה והמתמשכת של ריבונותה של המדינה הסורית".קובי אטינגר
על חשבון הילדים: תלמוד תורה פונה בלילה, הלימודים ברחוב
סערה אדירה בגוש עציון: המועצה פינתה באישון לילה את ציוד התלמוד תורה, וכמאה ילדים נותרו ללא קורת גג. בזמן שההורים זועמים על התנהלות בריונית קשה, המועצה מבהירה כי מדובר במוסד פטור שזמן ההקצאה הזמני שלו הסתיים מזמן (חרדים)חזקי שטרן ודניאל הרץ
סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופתו של הנעדר הצעיר ביער ליד טבריה
גופה אותרה לפני זמן קצר ביער שוויץ הסמוך לטבריה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים כעת בזירה ומסייעים לכוחות המשטרה, אשר פתחו בבדיקת נסיבות האירוע ובחינת זהות המנוח, כולל בדיקת קשר אפשרי לדיווח על נעדר באזור (בארץ)נחמן שטרנהרץ
נתניהו בהודעה חריגה וחריפה: "יעוף הביתה" | הפעילות בנתב"ג מתחדשת
ראש הממשלה הגיב לכאוס בנתב"ג בהודעה חריפה: "נתב״ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה" | איזנקוט תקף את הממשלה: "שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו - כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות" (בארץ)דוד הכהן
נתניהו: "נתב"ג ימשיך לעבוד כרגיל, מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה"
שרת התחבורה מאיימת בעקבות הכאוס החריג והחריף בנמל התעופה: "האחראי ישלם מחיר כבד, שביתה ביריונית ובלתי חוקית". בינתיים הנחיתות בשדה הופסקו לחלוטין, ומועדן של ההמראות איננו ידוע | בהסתדרות העובדים טוענים שמדובר במחדל מתמשך לטענתם של מחסור בכוח אדם (אקטואליה)חזקי שטרן
"באתי רק לאכול": פרץ לבית קשישה בת 91 והופתע כשגילה את בנה | צפו
משטרת ישראל הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד תושב קריית ביאליק בן 45, שפרץ לבית זוג קשישים בעיר, גנב טלפון נייד לצד קשישה בת 91 הישנה עם בלון חמצן, וכשנתקל בבנה טען "באתי רק לאכול" ונמלט. החשוד נלכד בעקבות ממצאים שזיהו חוקרי תחנת זבולון.קובי רוזן
גופה אותרה בתוך יער ליד טבריה; נבדק קשר לאחד מהנעדרים באזור
גופה אותרה לפני זמן קצר ביער שוויץ הסמוך לטבריה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים כעת בזירה ומסייעים לכוחות המשטרה, אשר פתחו בבדיקת נסיבות האירוע ובחינת זהות המנוח, כולל בדיקת קשר אפשרי לדיווח על נעדר באזור (בארץ)נחמן שטרנהרץ