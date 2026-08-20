המשטרה פרסמה מוקדם יותר הודעה "מסתורית" אודות אירוע חריג שהתרחש בנגב.

לפי הדיווחים, מוקדם יותר התעורר חשש לאירוע ביטחוני באזור הדרום, מה שהוביל להקפצת כוחות משטרה נרחבים.

הדיווח הראשוני שהתקבל במשטרה מצביע על שני רכבים חשודים שנעו לאורך כביש 31, כאשר על פי המידע שהגיע למוקד 100 נצפו בתוכם בני אדם חמושים.

בעקבות הקריאה הוקפצו הכוחות לאזור תל ערד. השוטרים החלו בביצוע סריקות נרחבות בשטח במטרה לאתר את הרכבים החשודים, ובמקביל פועלים לפריסת חסימות צירים באזור כדי למנוע את תנועתם ולהבטיח את ביטחון הנוסעים בדרכים.

לפי הערכות אחרונות, במשטרה סבורים כי מדובר ככל הנראה באירוע פלילי, אולם הסריקות נמשכות.

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח על פעילות חשודה באזור תל ערד. כוחות משטרה של המחוז הדרומי הוקפצו ומבצעים סריקות וחסימות במרחב."

עדכון: המשטרה הודיעה באופן רשמי כי הוסר החשש.