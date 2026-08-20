השבוע, ישראל תקפה באורח חריג בצפון סוריה, ובאורח חריג עוד יותר אף לקחה אחריות על התקיפה | מאחורי התקיפה עצמה - ולקיחת האחריות שאחריה, ניצבת דילמה ישראלית קשה בנוגע לטורקיה של ארדואן - ואחרי השבעה באוקטובר הולכים "לחומרא"(סקירה מדינית)

מאיר חזן