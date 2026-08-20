שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הוא חולק על החלטת בג"ץ לפסול את סגירת גלי צה"ל. לדבריו, בג"ץ שם את שיקול דעתו מעל זה של שרי הממשלה שסברו פה אחד שאין מקום לתחנת רדיו אזרחית עם תכנים פוליטיים בצה"ל. כ"ץ הבהיר: "כאשר נזכה בבחירות ונקבל את אמון הציבור מחדש - נשלים את הטיפול בנושא".

כיכר השבת