מבזקים נוספים
טבעת החנק מתהדקת: האיראנים לכודים במנהרות ללא מוצא
צה"ל מהדק טבעת חנק על מתחם תת-קרקעי אסטרטגי • עשרות לוחמי חיזבאללה וקצינים איראנים נמצאים במצור | המשא ומתן ברומא עלול להתפוצץ (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
צעיר בן 18 נפצע בינוני בתאונת אופנוע בירושלים
צעיר בן 18 נפצע הערב (20:11) בתאונת אופנוע בדרך מעלה אדומים בירושלים. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שערי צדק במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
משטרה תפסה כמעט 2 מיליון שקלים וחשפה מפעל פיראטי בטירה
כוחות משטרת מחוז מרכז תפסו אתמול במבצע אכיפה בטירה כ-1.8 מיליון שקלים במזומן ומטבעות זרים בשווי עשרות אלפי שקלים. במסגרת הפעילות נחשף מפעל פיראטי לייצור משקאות מוגזים שפעל ללא רישיון ובתנאים תברואתיים קשים. נתפסו ליקויי בטיחות חמורים וחשד לעבירות על חוק צמצום השימוש במזומן. הוצאו צווי הפסקת עבודה לשני בתי עסק, ונעצרו שלושה שוהים בלתי חוקיים שהועסקו במקום.קובי רוזן
פרסום ראשון: עצרת תפילה ומחאה בפוניבז' - לראשונה מאז הפסק | מעייריב
ההתרסקות בסקרים ומשבר ההנהגה: סוף דרמטי למשבר ההנהגה בש"ס | ארדן יוצא למלחמה: "מי שקורא לי אנטי-חרדי שקרן" | פיצוץ בין ארגון 'דרשו' לישיבת בית מתתיהו | ההצלחה ברישום הולידה אוהל ענק: כך נפתח זמן אלול בישיבת שערי שמועות | עוצמות של חוויות רוחניות בויז'ניץ | חשיפה: עצרת תפילה ומחאה דרמטית בגבעת הישיבה פוניבז' (מעייריב)איצלה כץ
137 אלף שקל פיצויים בגלל המלחמה: כך נחשף זיוף המעסיק
עובדת שפוטרה לאלתר בזמן המלחמה, לאחר שבעלה נעדר מהבית בגלל המלחמה והיא נותרה לבדה לטפל בילדיה, זכתה בצדק משפטי מהדהד. בית הדין לעבודה בחיפה קבע כי פיטוריה היו מנוגדים לחוק, חשף פרוטוקול מזויף של המעסיקה וחייב אותה בפיצוי כספי גבוה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
מה באמת עומד מאחורי ה-DON'T של נתניהו לארדואן | התקיפה בסוריה כלקח מהעבר
השבוע, ישראל תקפה באורח חריג בצפון סוריה, ובאורח חריג עוד יותר אף לקחה אחריות על התקיפה | מאחורי התקיפה עצמה - ולקיחת האחריות שאחריה, ניצבת דילמה ישראלית קשה בנוגע לטורקיה של ארדואן - ואחרי השבעה באוקטובר הולכים "לחומרא"(סקירה מדינית)מאיר חזן
החות'ים לקחו אחריות על תקיפת שדה תעופה ומתקני אראמכו בסעודיה
החות'ים לקחו אחריות על תקיפת שדה התעופה הסעודי בנג'ראן ועל תקיפת מתקני ענקית הנפט הסעודית אראמכו באותו אזור באמצעות כטב"מים. לפי הדיווח, פקיסטן וטורקיה - שותפותיה של סעודיה לברית ההגנה החדשה - לא הגיבו לתקיפות.קובי אטינגר
תאונה בכביש 6: פצוע בינוני ושני פצועים קל
תאונת דרכים עם מעורבות שלושה כלי רכב אירעה בכביש 6 סמוך לצומת להבים. גבר כבן 55 נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים סורוקה. בנוסף, שני גברים בגילאי 25 נפצעו באורח קל וקיבלו טיפול רפואי בזירה מצוותי איחוד הצלה.קובי רוזן