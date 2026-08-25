הליכוד מורה על ספירה חוזרת של קלפיות בבאר יעקב

מבזקים נוספים
גבר בן 37 נפצע בינוני מאירוע אלימות בחיפה
גבר כבן 37 נפצע במצב בינוני עם פציעות חודרות באירוע אלימות ברחוב הרצלייה בחיפה. הדיווח התקבל בשעה 22:22. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים בני ציון.קובי רוזן
נער בן 13 נפצע בינוני בתאונת אופניים באשדוד
נער בן 13 נפצע במצב בינוני בתאונת אופניים בשדרות הפרחים באשדוד. התאונה אירעה בשעה 20:50. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי עם חבלת ראש ומפנים אותו לבית החולים אסותא באשדוד.קובי רוזן
נתניהו תוקף את וינטר: "אם יעבור את אחוז החסימה יפיל מפלגות אחרות"
ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את אלי וינטר וטען: "אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה - הוא יפיל מפלגות אחרות".כיכר השבת
שילמו ביוקר: הטעות הפטאלית שמתנגדי הגר"ש רבינוביץ' לא לקחו בחשבון | מעייריב
ניסיון המחטף של בבצ'יק והתדרוכים הזועמים של בכירי 'אגודה' | רבני לונדון יוצאים למלחמה | הטעות הפטאלית שמתנגדי הגר"ש רבינוביץ' לא לקחו בחשבון | תושבי מודיעין עילית עשויים לסבול מהפסקות חשמל בכל רגע נתון | האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עוקר לירושלים (מעייריב)איצלה כץ
מטוס התובלה המסתורי נחת במוסקבה - זה מה שהתברר אחרי שעות
אחרי שעות מאז נחיתת מטוס התובלה האמריקני הענק במוסקבה, גורמים אמריקנים חשפו כי בכיר מאוד בממשל הגיע לבירה הרוסית לצורך שיחות | לא ברור מה הייתה שליחותו של בכיר המודיעין האמריקני, אולם ההערכות כי ישנו קשר להכרזה על סנקציות נגד איראן (חדשות)כיכר השבת
סוד כתבי הבן איש חי: השוק השחור שאף אחד לא מדבר עליו | "יתגדל ויתקבל"
לאחר שהקדיש את חייו לחשיפת כתביו של הבן איש חי, התיישב הרב יוסף חיים מזרחי לראיון בלעדי ל'כיכר השבת' - מהחיזיון שמערער על דרכו ועד השוק השחור שסוחר בכתבים עד היום • הצצה לפרק המיוחד של "יתגדל ויתקבל" שיעלה מחר (חרדים)יוסי עבדו
הולך רגל בן 60 נפגע קשה מרכב בפתח תקווה
גבר כבן 60 נפגע במצב קשה מרכב ברחוב חיים ארלוזורוב בפתח תקווה. התאונה אירעה בשעה 19:55. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי עם חבלת ראש ומפנים אותו לבית החולים בלינסון.קובי רוזן
עובד נוסף ממעון רה"מ תובע את שרה נתניהו: "מסכת קשה של התעמרות"
עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את משרד ראש הממשלה, בטענה כי שרה נתניהו התעמרה בו במשך שנים (משפט)משה כהן