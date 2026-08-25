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השיירה טסה בכבישי העיר 

מטוס התובלה המסתורי נחת במוסקבה - זה מה שהתברר אחרי שעות

אחרי שעות מאז נחיתת מטוס התובלה האמריקני הענק במוסקבה, גורמים אמריקנים חשפו כי בכיר מאוד בממשל הגיע לבירה הרוסית לצורך שיחות | לא ברור מה הייתה שליחותו של בכיר המודיעין האמריקני, אולם ההערכות כי ישנו קשר להכרזה על סנקציות נגד איראן (חדשות) 

הטיסה המסתורית
הטיסה המסתורית (צילום: לפי סעיף 27א)

אחרי תיאוריות הקונספירציה שרצו ברשת, התברר כי מטוס התובלה שהגיע למוסקבה הביא עמו את ראש סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ג'ון ראטקליף.

גורמים אמריקניים אישרו כי ראטקליף הגיע לבירה הרוסית ביום שלישי לסדרת פגישות עם גורמים משטרתיים וביטחוניים מקומיים.

זהו הביקור הראשון של ראש מנגנון מודיעין אמריקני במוסקבה מאז נובמבר 2021, אז ביקר בעיר קודמו בתפקיד וויליאם ברנס. הביקור ההוא נערך חודשים בלבד לפני תחילת הלחימה באוקראינה.

הגעתו של ראטקליף מתרחשת יום לאחר שוושינגטון הזהירה מדינות שונות מפני המשך קשרים מסחריים עם איראן. בארצות הברית הבהירו כי אי-ציות יוביל להטלת סנקציות משניות, כחלק ממהלך שנועד להגביר את הלחץ הכלכלי על טהראן.

רוסיה מחזיקה בשותפות אסטרטגית והדוקה עם איראן, הכוללת קשרים צבאיים ודיפלומטיים נרחבים. בעוד שטהראן סיפקה למוסקבה כלי טיס בלתי מאוישים, באוקראינה טענו בעבר כי רוסיה מעבירה לאיראן טכנולוגיה מקבילה וסיוע בלוויינים.

ברחבי העיר מוסקבה נצפתה שיירה אמריקנית של רכבי שרד מלווה בכוחות משטרה מקומיים. לפי ההערכות, הבכיר האמריקני הביא עימו במטוס את השיירה הביטחונית, מה שמסביר את הצורך בהזזת מטוס התובלה הענק.

מוסקבהCIAג'ון רטקליף
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