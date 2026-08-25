אחרי שעות מאז נחיתת מטוס התובלה האמריקני הענק במוסקבה, גורמים אמריקנים חשפו כי בכיר מאוד בממשל הגיע לבירה הרוסית לצורך שיחות | לא ברור מה הייתה שליחותו של בכיר המודיעין האמריקני, אולם ההערכות כי ישנו קשר להכרזה על סנקציות נגד איראן (חדשות)

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