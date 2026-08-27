מבזקים נוספים
תעלומה בירושלים: קשישים נמצאו ללא הכרה בדירה - ופונו במצב קשה
כוחות חירום פינו לבית החולים גבר ואישה כבני 70 כשהם מחוסרי הכרה ובמצב קשה, לאחר שאותרו על רצפת חדר השינה בדירתם בקומה הרביעית. הגבר הורדם והונשם | החשד שהתעורר כי האירוע נגרם כתוצאה מהרעלה או דליפת חומרים מסוכנים נשלל, ובינתיים הרקע שהוביל לפגיעתם אינו ברור (בארץ)דוד הכהן
יאיר נתניהו עוזר לאביו: "אני יודע שאתם לא סובלים אחד את השני, אז מה?"
בנו של ראש הממשלה יצא בסדרת פוסטים חריפים נגד המפלגות הימניות שעלולות לשרוף עשרות אלפי קולות לימין. לסמוטריץ' ולבן גביר שלח הודעה דומה: "אני יודע שאתם לא סובלים אחד את השני. אז מה? אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן. בסך הכל מדובר על בלוק טכני" (םוליטי)חזקי שטרן
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק בשבי שלושה ישראלים
צה"ל תקף אתמול בחאן יונס וחיסל את אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחוסל החזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה בדרום רצועת עזה. בתקופה האחרונה קידם המחוסל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסה לשקם את יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש. התקיפה בוצעה להסרת האיום.ב. ניסני
כלבה נגועה בכלבת נמצאה בגבעת זאב
משרד הבריאות מעדכן על כלבה נגועה בכלבת שנמצאה בגבעת זאב, ברחוב חי בר. אדם אחד שנחשף לכלבה הופנה לקבלת חיסון מונע. המשרד מבקש מכל מי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין 15-26 באוגוסט לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות ירושלים בטלפון 02-5314820. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. משרד הבריאות מזכיר למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים לשטוף מיד את האזור במים וסבון, לחטא ולגשת ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
סופו של המחבל האכזר שהחזיק בשבי במתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר ואברה מנגיסטו; כך הוא חוסל אמש
צה"ל תקף אתמול באזור חאן יונס וחיסל את המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק בשבי את החטופים עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו | התקיפה בוצעה לאחר שהמחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות הביטחון, ניסה לשקם את תשתיות הארגון והפר באופן שיטתי את הפסקת האש, במטרה להסיר איום מיידי על אזרחי ישראל וצה"ל (ביטחוני)ב. ניסני
ה-OU ממנה את הרב שמואל סילבר לסגן הנשיא הבכיר
ארגון הכשרות האמריקאי הכריז על מבנה הנהגה חדש, הרב ד"ר ג'וש ג'וזף יכהן כמנכ"ל ניו יורק • כל הפרטיםכיכר השבת
וינטר יכול לחייך: זו התוצאה המפתיעה שקיבל באתרי ההימורים
תת-אלוף במיל' עופר וינטר רושם 4.1% בשוק ההימורים הבינלאומי • ליברמן נותר עם 4% בלבד | המומנטום החריג של המפלגה החדשה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
פנחס עידן אחרי הכאוס בנתב"ג: "נפגעתי עד עמקי נשמתי, אח שלי יקר"
יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, משיב בחריפות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הכאוס והשיבושים הקשים שנרשמו בנתב"ג. במכתב טעון מבהיר עידן כי הוועד לא יזם כל שביתה, טוען כי "הפילו עליו תיק" ודורש הקמת ועדת בדיקה שתברר מי באמת הורה על הפסקת הפעילות בשדה (בארץ)דוד הכהן