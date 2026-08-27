בנו של ראש הממשלה יצא בסדרת פוסטים חריפים נגד המפלגות הימניות שעלולות לשרוף עשרות אלפי קולות לימין. לסמוטריץ' ולבן גביר שלח הודעה דומה: "אני יודע שאתם לא סובלים אחד את השני. אז מה? אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן. בסך הכל מדובר על בלוק טכני" (םוליטי)

חזקי שטרן