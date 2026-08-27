תקרית אלימה התרחשה היום (חמישי) באוטובוס שנע באזור גבעת זאב בירושלים, כאשר פקח תחבורה ציבורית הותקף במהלך מילוי תפקידו. כך מסרה משטרת ישראל.

הפקח ספג מכות ונפצע באורח קל, וצוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני בשטח לפני שפונה לבית החולים להמשך בדיקות וטיפול.

על פי הדיווחים הראשוניים, התקיפה התרחשה במהלך נסיעה שגרתית באוטובוס, כאשר הפקח ביצע את תפקידו הרגיל. נסיבות האירוע המדויקות עדיין נבדקות על ידי כוחות המשטרה, אך ברור כי מדובר בפגיעה אלימה בעובד ציבור במהלך עבודתו.

חקירה משטרתית נרחבת

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מיד עם קבלת הדיווח על התקרית במוקד החירום של משטרת ישראל, הוקפצו לזירה שוטרים מתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים. השוטרים סגרו את הזירה והחלו בביצוע פעולות חקירה דחופות, הכוללות גביית עדויות מנוסעים שהיו באוטובוס והיו עדים להתרחשות.

במקביל, החוקרים אוספים ממצאים פורנזיים וטכנולוגיים מהמקום. בין היתר, נבדקת האפשרות להיעזר במצלמות האבטחה המותקנות באוטובוס ובצירים הסמוכים כדי לזהות את החשודים באופן מדויק ולעקוב אחר נתיב בריחתם.

כוחות משטרה רבים פרוסים באזור גבעת זאב והסביבה הקרובה, ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את החשודים ולהביא למעצרם המהיר. החקירה המשטרתית נמצאת בראשיתה, וכלל כיווני החקירה נבדקים על ידי החוקרים כדי להבין מה הוביל להתלקחות האלימה.

תופעה מדאיגה

תופעת האלימות המופנית כלפי עובדי תחבורה ציבורית, ובהם נהגים ופקחים, מעוררת דאגה רבה בשנים האחרונות בקרב הציבור וגורמי האכיפה כאחד. מדובר בעובדים הממלאים את תפקידם ומספקים שירות יומיומי לאלפי נוסעים, וכאשר הם נחשפים לגילויי אלימות ואיומים, הדבר משפיע באופן ישיר על תחושת הביטחון האישי בתחבורה הציבורית בכללה.

במשטרה רואים בחומרה רבה כל פגיעה בבעלי תפקידים ונותני שירות, ומבהירים כי ייעשה כל מאמץ להגיע אל החשודים ולמצות עמם את מלוא חומרת הדין. כידוע, במהלך השנה האחרונה התרחשו מספר מקרים דומים של תקיפות פקחים ונהגים, והמשטרה מטפלת בכל מקרה בנפרד תוך הקפדה על אכיפה נחושה.

המשטרה קוראת לכל מי שהיה עד לאירוע או שיש בידיו מידע שיכול לסייע בחקירה, ליצור קשר עם מוקד 100 או עם תחנת לב הבירה בירושלים.