צה"ל חיסל שני מפקדי חמאס ברצועת עזה

מבזקים נוספים
ש"ס תוקפת את היועמ"ש על ביטול עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף
מפלגת ש"ס הגיבה בחריפות להחלטת היועמ"ש לבטל את עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף. "הדרישה החצופה והמקוממת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון, בטענה שמדובר בתעמולת בחירות, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל" נכתב בהודעת המפלגה. ש"ס הודיעה כי תפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, וטענה שהחוק שאושר פה אחד בכנסת מחייב את קיום העצרת.כיכר השבת
גבר בן 38 נפצע בינוני ברחובות ופונה לבית חולים קפלן
גבר בן 38 נפצע הערב באורח בינוני ברחוב הרצל ברחובות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 21:37. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים קפלן עם פציעות חודרות.קובי רוזן
הדרמה בתיק: כל החשודים במעורבות במותו של אלדר דיין שוחררו לחופשי
המשטרה החליטה שלא להאריך את מעצר החשודים • דוח המכון לרפואה משפטית: לא ניתן לקבוע סיבת מוות | החקירה נקלעה למבוי סתום (בארץ)חזקי שטרן
העיתונאי שכמעט התעלף | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
למה הנגיד שמוליק הלפרין טס לחו"ל? | הבכיר מ'דגל' נתפס בשיחה עם בכיר מ'הפלג' | חילוקי דעות במשרד הגדול | ראש הישיבה בקניות לשבת | האדמו"ר שנצפה בלי הכיפה המסורתית | מה משה ליאון לקח מאביו ז"ל? | שלמה קוק חגג ברית מילה | יענקי קצבורג מפגין כישורי שירה | הפיוס בין רב הסלבס לפרשן החרדי | דודי קפלר שר | אליטוב ב'לחיים' | ידידיה מאיר מתעד | הכובע של שטיינמץ עף | יצחק בן ארזה בקומזיץ | הסיפור המצמרר של יעקב שוואקי | ישי ריבו מרגש עם ילד חולה | מנדי וייס מקפיץ | ישראל אוזן נערך לבר מצווה | הרב הגיע לנחם ופתח בשירה וריקוד | שרה נתניהו קיבלה זר פרחים | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
נעצרו 6 חשודים בתקיפת פקח עירוני ברחוב אגריפס בירושלים
משטרת ירושלים עצרה שישה חשודים במעורבות בתקיפת פקח עירוני ברחוב אגריפס. במהלך התקהלות במקום הותקף הפקח על ידי מספר מעורבים באמצעות קסדות ותרסיס פלפל. שוטרי המחוז ויחידת האופנועים של יס"מ ירושלים חברו לפקח שפונה לטיפול רפואי ועצרו את החשודים. החשודים הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה.קובי רוזן
התנגש בפח זבל: חרדי נפצע אנוש ועבר החייאה בתאונת קורקינט חריגה
חרדי כבן 70 נפצע באורח אנוש לאחר שהתנגש עם קורקינט חשמלי בפח אשפה ברחוב המ"ג בירושלים. חובשים ופראמדיקים של איחוד הצלה ומד"א ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות בזירת התאונה, ופינו אותו במצב קריטי תוך כדי החייאה לבית החולים שערי צדק (בארץ)מישאל לוי
״הילד בוכה בבית״: הכיתה בבית ספר של קירוב נסגרה רגע לפני פתיחת שנה
הורים שרשמו את ילדיהם לכיתה א׳ בבית ספר שובו אשדוד נדהמו לקבל ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים הודעה כי הכיתה לא תיפתח, בשל מספר תלמידים שאינו מאפשר את פתיחתה • ההורים: “איך אפשר לעשות לנו דבר כזה שבוע בלבד לפני פתיחת השנה?” • משרד החינוך: בית הספר אינו עומד בתנאי הסף הנדרשים לקבלת רישיון (בארץ)קובי ישראל