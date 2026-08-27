רוכב קורקינט חרדי נפצע הערב (חמישי) באורח אנוש לאחר שמעד או איבד שליטה בעת רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב המ"ג בירושלים, והתנגש בעוצמה רבה בפח אשפה שהיה במקום. מעוצמת הפגיעה הקשה הוא ספג חבלה רב-מערכתית חמורה, התמוטט על המדרכה ואיבד את הכרתו באופן מיידי.

עוברי אורח המומים שהיו עדים למתרחש ומצאו את הרוכב כשהוא מוטל על הכביש ללא דופק וללא נשימה, הזעיקו אל הזירה במהירות את כוחות החירום וההצלה. למקום הגיעו צוותי הרפואה של מחוז ירושלים בארגון איחוד הצלה ואנשי מד"א, שהחלו להעניק לפצוע סיוע רפואי מציל חיים ולבצע בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות ישירות על פני השטח, במטרה להילחם על חייו ולהחזיר את דופק ליבו.

ד״ר יגאל שושן, רופא מתנדב באיחוד הצלה, יחד עם הפארמדיק זכי יהב, תיאר את רגעי הדרמה המורטים מול הפצוע שנאבק על חייו: "מדובר ברוכב קורקינט חשמלי שלדברי עוברי אורח התנגש בפח זבל. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה תוך ביצוע פעולות החייאה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

הצוותים הרפואיים פינו את הפצוע במצב קריטי במורד הדרך אל חדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בבירה, כאשר הרקע המדויק לתאונה הקשה והנסיבות שהובילו להתנגשות בפח האשפה נבדקים בשעה זו.

חובשי רפואת חירום במד"א, משה ברלין ואמיר לוברבאום, שטיפלו באירוע הקשה, סיפרו לאחר הפינוי הדחוף: "ראינו את רוכב הקורקינט החשמלי כשהוא שוכב לצד הדרך, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

התאונה הקשה ברחוב המ"ג מצטרפת לשורה ארוכה ומדאיגה של תאונות דרכים חמורות במעורבות כלים חשמליים וגלגינויות ברחבי העיר ירושלים. מומחי בטיחות בדרכים שבים ומזהירים כי הרכיבה על קורקינטים חשמליים טומנת בחובה סכנת נפשות ממשית, ומדגישים שוב ושוב את החשיבות החיונית של חבישת קסדה מתאימה, שמירה על מהירות נסיעה מתונה והקפדה יתרה על ערנות מלאה לתנאי הדרך.