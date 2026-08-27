סערה בקרב הורי תלמידי כיתה א׳ בבית הספר שובו אשדוד, לאחר שההורים קיבלו זמן קצר לפני פתיחת שנת הלימודים הודעה כי הכיתה לא תיפתח. לטענת ההורים, ההחלטה התקבלה בשל “מגבלת מספר תלמידים”, והם נותרו כעת ללא פתרון שמתאים עבור ילדיהם.

ההורים מספרים כי במשך חודשים נערכו לקראת המעבר לבית הספר, קיימו תהליכי הכנה מול הצוות ורכשו ציוד לקראת שנת הלימודים. לדבריהם, ההודעה המאוחרת הותירה אותם בפני שוקת שבורה, כאשר נותר זמן קצר בלבד למציאת מסגרת חלופית.

אחד ההורים אמר ל׳כיכר השבת׳ כי “הילדים שלנו לא יכולים ללכת למסגרת אחרת. שובו זה המקום היחיד שמתאים לנו. אם היו מודיעים לנו מראש, סביר להניח שהיינו מגייסים עוד נרשמים. עכשיו פשוט זורקים אותנו לרחוב. אין לי מה לענות לילד שיושב בבית ובוכה”.

“פגיעה קשה ונוראה בילדים שלנו”

במכתב ששיגרו הורי התלמידים לשר החינוך יואב קיש ולראש עיריית אשדוד ד״ר יחיאל לסרי, הם מביעים מחאה חריפה על ההחלטה שהתקבלה ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים.

“הילדים ואנחנו מחכים כבר שנה למעבר לבית ספר שובו בגלל התועלת הייחודית שיש בו עבור ילדינו”, כתבו ההורים. “עברנו תהליכי הכנה עם צוותים ועם הנהלת בית הספר, בנינו תוכניות לימודים ושעות תמיכה לשנה הבאה. רכשנו ציוד לילד, התרגשנו בציפייה, וכעת שבוע בלבד לפני נזכרו להודיע לנו שלא תיפתח כיתה בגלל ‘מגבלה מנהלית’ של מספר התלמידים”.

בהמשך המכתב כתבו ההורים: “איך אפשר לעשות לנו דבר כזה שבוע בלבד לפני פתיחת השנה? מה נאמר לילדים? לאן נלך כעת? זו לא ‘החלטה מנהלתית’, זו פגיעה קשה ונוראה בילדים שלנו”.

ההורים טוענים עוד כי בית הספר מעניק עבורם מסגרת ייחודית המשלבת ערכי מסורת עם דגש על לימודים ומצוינות, וכי מסגרות אחרות בעיר אינן מהוות עבורם חלופה מתאימה.

טענות משרד החינוך

במשרד החינוך דוחים את הטענה כי מדובר בהחלטה שנובעת רק ממספר התלמידים ומסבירים כי קיימת גם סוגיית רישוי של בית הספר.

ממשרד החינוך נמסר ל׳כיכר השבת׳: “מדובר בבית ספר שאינו עומד בתנאי הסף הנדרשים לקבלת רישיון, ולאורך השנתיים האחרונות ניתנו לבעלות התראות בנושא. גם לאחר שניתנה אפשרות להמשך פעילותו, מספר הנרשמים לכיתה א׳ אינו מאפשר את פתיחתה בהתאם לתקן המחייב״.

עוד נמסר: “הבעלות והרשות המקומית עודכנו, וברשות קיימים מענים לשיבוץ התלמידים במוסדות חינוך בעיר”.

מנגד, ההורים מבקשים למצוא פתרון שיאפשר לילדיהם ללמוד במסגרת שבחרו, לפחות בשנת הלימודים הקרובה, וטוענים כי הודעה בשלב כה מאוחר אינה מותירה להם זמן סביר להיערך למסגרת חלופית.

כעת, ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים, ממתינים ההורים לפתרון שיאפשר לילדים להתחיל את השנה במסגרת מתאימה ולא להישאר בבית.