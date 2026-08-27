נסיעה שגרתית מאשדוד לירושלים הפכה אמש לחוויה קשה עבור ילד בן 9 עם צרכים מיוחדים, לאחר שלטענת עדי ראייה שישבו בסמיכות אליו, נהג האוטובוס דרש מאביו להשתיק אותו ואף איים להזמין משטרה, כך לפי דיווח המתפרסם באתר "חרדים אשדוד".

המקרה התרחש בשעות הערב בקו 448 מאשדוד לירושלים, כאשר הילד ישב לצד אביו באמצע האוטובוס, במרחק גדול ממקום מושבו של הנהג.

​עדי ראייה ששוחחו עם מערכת החדשות, מספרים כי לקראת יציאת האוטובוס מהעיר החל הנהג להעיר לנוסעים שישבו באזור הקדמי שלא לשוחח בטלפון.

לאחר שאותם נוסעים הפסיקו את השיחות, לטענתם, פנה הנהג לעבר האב ודרש ממנו להשתיק את בנו. לדברי עדי הראייה, הילד לא השתולל ולא צרח, אלא שוחח עם אמו בטלפון ובהמשך דיבר עם אביו שישב לצדו.

​לדברי האב, הוא הסביר לנהג כי מדובר בילד עם צרכים מיוחדים וכי הוא אינו יכול פשוט לכפות עליו לשבת בדממה מוחלטת, וכן ציין כי הם יושבים באמצע האוטובוס ולא בסמיכות אליו.

אלא שלטענת הנוסעים, הנהג המשיך לדרוש מהאב להשתיק את הילד, ובהמשך אף איים כי יעצור את האוטובוס ויזמין משטרה. בשלב הזה, מספרים עדי הראייה, הילד הבין את המתרחש סביבו ונכנס לחרדה.

​אחד הנוסעים סיפר בשיחה לאתר "חרדים אשדוד" כי "היה קשה לראות את זה, הילד ישב רועד, והאבא החזיק אותו וניסה להסביר לו שהוא לא עשה שום דבר רע. היה ברור שהוא נבהל מאוד מעצם האיום שיזמינו משטרה".

נוסעת נוספת שהייתה במקום סיפרה כי "זה היה מזעזע לראות את הבעת הפנים של הילד. ילד עם צרכים מיוחדים, שבסך הכול דיבר עם אבא שלו ועם אמא שלו, ופתאום הוא שומע שמדברים על משטרה".

האירוע מעורר שאלות קשות באשר לרגישות הנדרשת מצד נהגי התחבורה הציבורית בהתמודדות עם ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים.

​מחברת דן בדרום המפעילה את הקו נמסר בתגובה כי סעיף 452 בתקנות התעבורה מתייחס לאיסור על נוסעים להפריע לעבודתו של הנהג בתחבורה הציבורית, שכן רעש עלול להסיח את דעתו. בחברה ציינו כי מדובר בנהג מקצועי וותיק שלטענתו התקשה להתרכז בנהיגה בשל רעש שהקימו הנוסעים וביקש שהרעש יופסק. הנהג מדגיש כי בשום שלב לא נאמר לו על ידי אביו של הילד או כל נוסע אחר כי מדובר בילד בעל צרכים מיוחדים. בחברה הוסיפו: "אנו מתנצלים אם רגשותיהם של הילד או אביו נפגעו".