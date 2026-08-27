ילד בן 4 במצב קשה לאחר עקיצת עקרב צהוב בערד

דרך סיפורים מרגשים ומטלטלים מתברר שהכרת הטוב אינה רק דרך להרגיש שמחים יותר. היא משנה את המבט שלנו על עצמנו ועל הסובבים אותנו, משפיעה על היחס לילדים ולבית ומעצבת מחדש את הבחירות ואת כל צורת החיים (יהדות)

הרב יואב אקריש