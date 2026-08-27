2,308 צפיות 24 באוג׳ 2026 #פרשת_כי_תבוא #הכרת_הטוב #הרב_יואב_אקריש

אנחנו מוקפים במתנות: היכולת לנשום, לראות ולשמוע, בית, משפחה, ילדים וכוחות לפעול. אבל דווקא מפני שהן מלוות אותנו בכל יום, אנחנו מתרגלים אליהן, מקבלים אותן כמובנות מאליהן - ומתחילים להבחין בעיקר במה שחסר ובמה שאינו מסתדר.

בשיעור לפרשת כי תבוא, הרב יואב אקריש חושף את העומק של מצוות הביכורים: מדוע צריך להביא לקב״ה דווקא את הפירות המובחרים, מה היה ההבדל בין מנחתו של קין לקרבנו של הבל, ולמה אמרו חז״ל שבשביל מצוות הביכורים נברא העולם כולו?

דרך סיפורים מרגשים ומטלטלים מתברר שהכרת הטוב אינה רק דרך להרגיש שמחים יותר. היא משנה את המבט שלנו על עצמנו ועל הסובבים אותנו, משפיעה על היחס לילדים ולבית ומעצבת מחדש את הבחירות ואת כל צורת החיים.

כשאדם קולט שהגוף, הכישרונות, המשפחה וכל רגע בחייו הם מתנות שקיבל מלמעלה, מתעורר בו רצון לנצל אותן נכון ולחיות בהתאם למטרה שלשמהץ ניתנו לו. כך נוצרת תשובה אמיתית — לא רק מתוך פחד או רצון להימנע מעונש, אלא מתוך אהבה, הכרת טובה ורצון להשיב לקב״ה את מתנותיו כשהן מנוצלות לטובה.

וזהו גם היסוד שמכין אותנו לשנה חדשה, טובה ומתוקה.