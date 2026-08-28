ילד בן 5 במצב קשה לאחר שנמשה מאגם בדרום תל אביב

מבזקים נוספים
רוכבת אופניים חשמליים בת 63 נפצעה בינוני בתאונה בנתניה
אישה בת 63 נפצעה היום (שני) באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב דוד המלך בנתניה. הרוכבת על אופניים חשמליים נפגעה מרכב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 15:47. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים לניאדו עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
צה"ל חיסל שני מפקדי טרור בעזה — אחד מהם פשט ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל אתמול שני מפקדי טרור ברצועת עזה. במרחב שאטי חוסל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. במרחב צברה חוסל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור גא"פ. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.ב. ניסני
סמוטריץ' ופייגלין במגעים מתקדמים לאיחוד בבחירות
יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מנהל מגעים מתקדמים לאיחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבלוק טכני. לפי הפרסום, פייגלין אמור לקבל את המקום השני הריאלי ומקומות נוספים, אם כי הסוגיה טרם הובררה סופית. המטרה במגעים היא להבטיח את מעבר אחוז החסימה, לאחר שהצטרפותו של עפר וינטר למירוץ גרמה לנפילת הציונות הדתית ברוב הסקרים מתחת לאחוז החסימה. נתניהו לא שותף בסוד המגעים אך שמע עליהם ותומך בהם עקרונית. סמוטריץ' ופייגלין אישרו קיום מו"מ לאיחודים.כיכר השבת
הילד שטבע באגם בתל אביב חולץ על ידי אזרחית; פונה תוך כדי החייאה
ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום, ובסוף הוא אותר במצב קשה (בארץ)כיכר השבת
הילד שטבע באגם חולץ על ידי אזרחית; מצבו קשה
ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום (בארץ)כיכר השבת
חיפושים נרחבים אחר ילד שנעלם באגם בפארק דרום בתל אביב
ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום (בארץ)כיכר השבת
אבל כבד בויז'ניץ; איש החסד שתרם 'חצי מיליון דולר – בלי שום שלט, הלך לעולמו
בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו, הרה"ח ר' אברהם וסרמן ז"ל, מדמויות ההוד והחסד הבולטות בשיכון ויז'ניץ, איש החסד שהקים בסתר את בניין 'הכנסת אורחים' בחצי מיליון דולר, נשאר נאמן ללבוש החסידי גם במסעותיו הרבים בחו"ל והיה דבוק בלו"נ באדמו"רי החסידות | מסע ההלוויה ב-14:00 מביהמ"ד הגדול בבני ברק (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הבלון התפוצץ; כך ניסו יחצנ"י החצר לייצר "דרמת ירושה" על כלום - כל הפרטים על הספין המכוער
אחרי הדרמה של חלוקת הירושה בסאטמר, יש מי שניסה לרכוב על הגל בניסיון יחצנ"י לייצר "דרמת ירושה" סביב חסידות תולדות אהרן אשר התברר כבלון נפוח וכפייק ניוז מוחלט | מה באמת נכתב בצוואת האדמו"ר ה'דברי אמונה' זצ"ל, איך הגיעו הספרים לרחוב סלנט, ולמה המחווה האצילית הפכה לספין תקשורתי? הסיפור המלא (חסידים)חיים רוזנבוים