סמוטריץ' ופייגלין במגעים מתקדמים לאיחוד בבחירות

קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הפסקות החשמל בשכונות החרדיות: האם ספרדי יכול לבקש מאשכנזי לחמם את החמין על הפלאטה, או יש בזה משום 'לפני עיור'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הרב יעקב סיני