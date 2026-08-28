סמוטריץ' ופייגלין במגעים מתקדמים לאיחוד בבחירות

מבזקים נוספים
צה"ל חיסל שני מפקדי טרור בעזה — אחד מהם פשט ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל אתמול שני מפקדי טרור ברצועת עזה. במרחב שאטי חוסל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. במרחב צברה חוסל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור גא"פ. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.ב. ניסני
ילד בן 5 במצב קשה לאחר שנמשה מאגם בדרום תל אביב
ילד כבן 5 נמשה היום (שני) בשעה 13:04 מאגם מים בפארק בדרום תל אביב. צוותי מגן דוד אדום מבצעים במקום פעולות החייאה ומעניקים לו טיפול רפואי. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן.קובי רוזן
הילד שטבע באגם בתל אביב חולץ על ידי אזרחית; פונה תוך כדי החייאה
ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום, ובסוף הוא אותר במצב קשה (בארץ)כיכר השבת
הילד שטבע באגם חולץ על ידי אזרחית; מצבו קשה
ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום (בארץ)כיכר השבת
חיפושים נרחבים אחר ילד שנעלם באגם בפארק דרום בתל אביב
ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום (בארץ)כיכר השבת
אבל כבד בויז'ניץ; איש החסד שתרם 'חצי מיליון דולר – בלי שום שלט, הלך לעולמו
בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו, הרה"ח ר' אברהם וסרמן ז"ל, מדמויות ההוד והחסד הבולטות בשיכון ויז'ניץ, איש החסד שהקים בסתר את בניין 'הכנסת אורחים' בחצי מיליון דולר, נשאר נאמן ללבוש החסידי גם במסעותיו הרבים בחו"ל והיה דבוק בלו"נ באדמו"רי החסידות | מסע ההלוויה ב-14:00 מביהמ"ד הגדול בבני ברק (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הבלון התפוצץ; כך ניסו יחצנ"י החצר לייצר "דרמת ירושה" על כלום - כל הפרטים על הספין המכוער
אחרי הדרמה של חלוקת הירושה בסאטמר, יש מי שניסה לרכוב על הגל בניסיון יחצנ"י לייצר "דרמת ירושה" סביב חסידות תולדות אהרן אשר התברר כבלון נפוח וכפייק ניוז מוחלט | מה באמת נכתב בצוואת האדמו"ר ה'דברי אמונה' זצ"ל, איך הגיעו הספרים לרחוב סלנט, ולמה המחווה האצילית הפכה לספין תקשורתי? הסיפור המלא (חסידים)חיים רוזנבוים
הפסקת חשמל בשבת: מותר לבקש מאשכנזי לחמם את האוכל? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הפסקות החשמל בשכונות החרדיות: האם ספרדי יכול לבקש מאשכנזי לחמם את החמין על הפלאטה, או יש בזה משום 'לפני עיור'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני