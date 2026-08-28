חיסול מדויק בג'נין: בכיר החמאס נמחק מהמפה

יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מנהל מגעים מתקדמים לאיחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבלוק טכני. לפי הפרסום, פייגלין אמור לקבל את המקום השני הריאלי ומקומות נוספים, אם כי הסוגיה טרם הובררה סופית. המטרה במגעים היא להבטיח את מעבר אחוז החסימה, לאחר שהצטרפותו של עפר וינטר למירוץ גרמה לנפילת הציונות הדתית ברוב הסקרים מתחת לאחוז החסימה. נתניהו לא שותף בסוד המגעים אך שמע עליהם ותומך בהם עקרונית. סמוטריץ' ופייגלין אישרו קיום מו"מ לאיחודים.

כיכר השבת