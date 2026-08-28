חיסול מדויק בג'נין: בכיר החמאס נמחק מהמפה

חיסול ממוקד ( צילום: צה"ל )

מערכת הביטחון סגרה הבוקר (חמישי) חשבון עם אחד ממפקדי הטרור המסוכנים ביותר בשומרון. בפעולה מדויקת שבוצעה בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו לוחמי צה"ל והימ״מ בהובלת חטיבת מנשה את קייס ביטאוי – אחראי פעילות ארגון הטרור חמאס במחנה הפליטים ג'נין.

המחבל חוסל בתקיפת כלי טיס של חיל האוויר יחד עם שני סייענים נוספים, כאשר ברכבם אותר אמצעי לחימה. על פי הנמסר מגורמי הביטחון, ביטאוי פעל באופן אקטיבי לקידום פעילויות טרור משמעותיות, והיה מעורב ישירות בהכוונה, מימון וביצוע של פיגועים קשים נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

חיסול בג'נין - צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:09 חיסול בג'נין ( צילום: צה"ל )

מחקירת גורמי המודיעין עולה כי המחבל ניהל קשרים שוטפים ורבי-זרוע עם בכירי חמאס ברצועת עזה ובחו״ל. בנוסף, הוא היה אחראי על תשתיות הטרור במחנה הפליטים ג'נין שפורקה במסגרת מבצע "חומת ברזל". גורמי הביטחון מדגישים כי המחבל היווה איום ממשי על תושבי יהודה ושומרון וכוחות הביטחון הפועלים באזור. פינוי מתחם אונר"א הסתיים בירי חסר תקדים | תיעוד קובי אטינגר | 27.08.26 יצוין כי המחבל הינו בן משפחה של נור ביטאוי, מפקד התארגנות הטרור בג'נין שחוסל אף הוא על ידי כוחות הביטחון במאי 2025. בדומה למבצעים קודמים, גם הפעם הוכיחה מערכת הביטחון את יכולתה לפעול בדייקנות ובנחישות נגד מפקדי הטרור הבכירים.

חיסול המחבל - צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:08 חיסול המחבל ( צילום: צה"ל )

מסר ברור לארגוני הטרור

מערכת הביטחון מבהירה כי הפעילות הנחושה תימשך ללא פשרות כדי לסכל טרור ולהבטיח את ביטחונם של תושבי יהודה ושומרון. המבצע מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מחבלים בכירים בשומרון ובעזה.

כפי שפורסם לאחרונה, צה"ל ממשיך לפעול בכל הזירות נגד תשתיות הטרור, תוך שמירה על יכולת התגובה המהירה והמדויקת. גורמי הביטחון מדגישים כי כל מי שדם ישראלי על ידיו – ימצא עצמו במעגל המטרות של כוחות הביטחון.

החיסול מהווה מסר חד וברור לארגוני הטרור: אין מחסה למי שמתכנן ומבצע פיגועים נגד אזרחי ישראל. מערכת הביטחון תמשיך לפעול בנחישות ובדייקנות כדי להגן על אזרחי המדינה ולסכל כל ניסיון לפגוע בהם.