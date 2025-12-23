סיכול ממוקד הוא מונח המתאר פעולה מודיעינית ומבצעית מתוכננת שמטרתה לחסל אדם ספציפי המהווה איום ביטחוני. פעולות אלו מבוצעות על ידי צה"ל ושב"כ בהתבסס על מודיעין מדויק, ומכוונות בעיקר נגד בכירי ארגוני טרור כמו חמאס, חיזבאללה והג'יהאד האסלאמי. הסיכולים הממוקדים מתבצעים בזירות שונות - ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה, ביהודה ושומרון ולעיתים גם במדינות נוספות במזרח התיכון.

במהלך מלחמת חרבות ברזל ובשנים האחרונות, צה"ל ביצע מאות סיכולים ממוקדים נגד מחבלים ובכירי ארגוני הטרור. בין החיסולים המשמעותיים ניתן למנות את חיסולו של מוחמד דף, מספר 2 בחמאס, את פואד שוכר מחיזבאללה שהיה אחראי לטבח במג'דל שמס, ואת בכירי הג'יהאד האסלאמי בטהראן. הפעולות מתבצעות בדרך כלל באמצעות חיל האוויר, כטב"מים או כוחות מיוחדים, ומבוססות על מעקב מודיעיני ממושך.

תהליך הסיכול הממוקד כולל מספר שלבים: איסוף מודיעין על מיקום היעד, אישור פוליטי ומשפטי, תכנון מבצעי מדויק, וביצוע הפעולה תוך מזעור פגיעה באזרחים. במקרים רבים, מטוסי חיל האוויר ממתינים שעות רבות באוויר עד לקבלת האישור הסופי לתקיפה. הפעולות מתבצעות לעיתים בתוך שטחים אזרחיים, כאשר המחבלים מסתתרים בין האוכלוסייה או במתקנים אזרחיים.

הסיכולים הממוקדים מתבצעים בזירות מגוונות. בלבנון, צה"ל מחסל בכירי חיזבאללה כמו מפקדי יחידת רדואן, אחראים על מערך הרקטות ופעילי מודיעין. ברצועת עזה, הפעולות מכוונות נגד מפקדי חמאס והג'יהאד האסלאמי, כולל ראשי חטיבות ומפקדי מערך הרקטות. ביהודה ושומרון, הסיכולים מתמקדים בחוליות טרור פעילות, במיוחד באזורי ג'נין, טולכרם ושכם.

טכנולוגית הסיכולים הממוקדים התפתחה משמעותית בשנים האחרונות. צה"ל משתמש במטוסי קרב מתקדמים, כטב"מים חמושים, טילים מדויקים ואמצעי מודיעין מתוחכמים. הפעולות כוללות תקיפות מהאוויר, פעולות קרקעיות של יחידות מיוחדות כמו דובדבן, ולעיתים שילוב של מספר אמצעים. המודיעין המדויק מאפשר לצה"ל לפגוע ביעדים גם כשהם נמצאים בתוך מבנים אזרחיים או נוסעים ברכבים.

השלכות הסיכולים הממוקדים הן רחבות היקף. מבחינה טקטית, הם מונעים פיגועים מתוכננים ומחלישים את יכולות ארגוני הטרור. מבחינה אסטרטגית, הם משדרים הרתעה ומעבירים מסר ברור שישראל תגיע לכל מחבל בכל מקום. עם זאת, הסיכולים גם מובילים לעיתים להסלמה ולמטחי תגובה מצד ארגוני הטרור, כפי שנראה בתגובות חיזבאללה לחיסולים בלבנון.

הממד המשפטי והמוסרי של סיכולים ממוקדים עומד במרכז דיונים ציבוריים. צה"ל פועל על פי כללי המשפט הבינלאומי ומקפיד על בחינה משפטית של כל פעולה. הסיכולים מכוונים אך ורק נגד מחבלים פעילים המהווים איום ממשי, ולא נגד אזרחים. במקרים רבים, הפעולות מונעות פיגועים קרובים ומצילות חיים של אזרחים ישראלים.

שיתוף הפעולה בין צה"ל לשב"כ הוא קריטי להצלחת הסיכולים הממוקדים. השב"כ אחראי על איסוף המודיעין, מעקב אחר היעדים וזיהוי הזדמנויות לפעולה. צה"ל, בעיקר חיל האוויר ויחידות מיוחדות, מבצע את הפעולה המבצעית. התיאום ההדוק בין הגופים מאפשר ביצוע מהיר ומדויק של הפעולות, לעיתים תוך דקות ספורות מקבלת המידע המודיעיני.